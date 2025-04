Pääsiäisenä herkutellaan ja vietetään mökkikauden avajaisia

Pääsiäinen on kiireistä aikaa marketkaupoissa ja tutut herkut näkyvät monien ostoskärryissä. SSO:n Prismojen myydyimpiä tuotteita ovat, kuinkas muuten, mämmi, suklaamunat ja pasha. Ruoan lisäksi myös erilaiset kukat narsisseista tulppaaneihin kuuluvat pääsiäisen ostetuimpiin tuotteisiin ja esimerkiksi ruukkunarsissia myydään reilusti yli 10 tuhatta kappaletta. Jos sää on keväisen aurinkoinen, myös grillien ja polkupyörien myynti käynnistyy vilkkaana. Prisma Halikon prismajohtaja Heikki Keskinen kuvailee pääsiäisen aikaa näin:

– Pääsiäinen on perinteisesti yksi vuoden parhaimmista myyntiajankohdista Prismoissa. Kiirastorstai muodostuu kovimmaksi kauppapäiväksi – toki ostoksia täydennetään jo alkuviikon aikana. 24 tunnin aukiolot ovat tietenkin tasoittaneet hieman ruuhkahuippuja ja esimerkiksi pitkäperjantaikin on otettu hyvin kauppapäiväehdokkaana vastaan. Perinteiset herkut pitävät pintansa ostetuimpien tuotteiden joukossa, mutta ehkä, joka vuotisena yllättäjänä voi pitää minttuhyytelöä, rosmariinia unohtamatta, kertoo Keskinen.

Ravintoloissa availlaan terassikautta

Asiakkuuspäällikkö Elina Pakkasen mukaan pääsiäisen säällä on paljonkin merkitystä siihen, millaiseksi juhlapyhät SSO:n ravintoloissa muodostuvat:

– Niin kuin pääsiäisenkin ajankohta seilaa, niin seilaa sen vaikutus myös ravintoloiden asiakasmäärään täällä Etelä-Suomessa. Pääsiäinen mahdollistaa monessa ammatissa pienen irtioton arkeen ja se näkyy usein meillä hieman rauhallisempana viikonloppuna. Asiakkaat suuntaavat Lappiin viimeisille laduille tai kesämökeille aloittelemaan kautta varsinkin, jos tiedossa on aurinkoisempaa keliä. Meillä take away -ruoan osuus pääsiäisenä korostuu ja ne ravintolat, joiden terasseille auringonsäteet osuvat, saavat viltin sisällä viihtyviä asiakkaita nauttimaan kauden ensimmäisistä ulkoruokailuista tai juomista. Huonomman kelin sattuessa meillä taas saattaa olla varsin vilkkaat päivät tiedossa, Pakkanen sanoo.

Liikennekaupassa näkyvät mökkiläiset – hankintalistalla kahvia, jäätelöä ja aurinkolaseja

ABC-asemilla pääsiäinen on vilkasta liikkumisen aikaa, kun asiakkaat matkustavat mökeille ja sukuloimaan. ABC Piihovin liikennemyymäläpäällikkö Milla Seppälä tiiminsä kanssa huolehtii matkalaisten taukojen sujuvuudesta:

– Meiltä asiakkaan matkaan tarttuvat pääsiäiskarkit ja piristävät kukkakimput. Pitkien pääsiäisvapaiden matkalaiset nauttivat usein auringon helliessä kahvin kanssa jäätelöä ja myös aurinkolasien kysyntä kasvaa, kun mökeille saa ajella aurinkoisessa säässä. Burgerit, a´la carte annokset, pizzapöytä ja noutopöytä varmistavat matkan jatkumisen täydellä vatsalla ja hyvillä mielin jokaisena pääsiäisenajan päivänäkin, sanoo Seppälä hymyillen.

SSO:n toimipaikkojen pääsiäisen aukiolot voit tarkistaa S-mobiilista tai osoitteesta sso.fi/palvelut.