KORJAUS TIEDOTTEESEEN – SAK:n Jarkko Eloranta: Jälleen hallitus lyö duunaria

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta tuomitsee Orpon-Purran hallituksen kehysriihestä julkisuuteen vuotaneen suunnitelman ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistamisesta.

– Jälleen hallitus lyö suomalaista duunaria. Työntekijäammateissa ansiot nousevat pääosin ammattiliittojen neuvottelemien palkankorotusten vuoksi. On sula mahdottomuus, että hallitus voisi kompensoida tuloveron alennuksella kunnon palkankorotukset. Tänä vuonna monilla SAK:laisilla aloilla palkat nousevat 2,5 prosenttia ja ensi vuonna 2,9 prosenttia, Jarkko Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan ay-jäsenmaksun verovähennyskelpoisuus niin sanottuna tulonhankkimismenona on yhä ajankohtainen ja totta.

– Myös pidemmällä aikavälillä duunari kärsisi. Vähennysoikeuden poistaminen voi heikentää järjestäytymisastetta. Sitä kautta heikkenisivät ammattiliittojen mahdollisuudet neuvotella työntekijöille palkankorotuksia ja muita parannuksia jäsenten työehtoihin.

Jarkko Eloranta pitää selvänä, että suunnitelman toteuttaminen murentaisi ihmisten ja työnantajien kannusteen järjestäytyä. Seurauksena koko sopimusyhteiskunta ja järjestäytyneet työmarkkinat rapautuisivat.

Pahaa tahtoa vai osaamattomuutta?

– Hallitus on koko kautensa ajan hyökännyt työmarkkinajärjestelmää ja erityisesti ammattiyhdistysliikettä vastaan. Julkisuuteen se kertoo työmarkkinauudistuksiensa pohjautuvan järjestäytyneisiin työmarkkinoihin ja työehtosopimusten yleissitovuuteen, mutta käytännön toimet ovat päinvastaisia. Joko hallituksessa ei ymmärretä työmarkkinoiden toimintaa tai sitten he tarkoituksellisesti vääristelevät ja peittelevät lopullista tavoitettaan, Eloranta sanoo.

Jarkko Eloranta ihmettelee hallituksen kiimaa hakata suomalaista työntekijää. Hänelle on jäänyt epäselväksi, mihin Orpon-Purran hallitus oikein pyrkii.

– Kansainvälisen työjärjestön ILOn sopimusten mukaan Suomen on edistettävä työmarkkinaosapuolten edustavuutta ja keskinäistä neuvottelutoimintaa. Sopimusyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten järjestäytymisen heikentäminen sotii myös EU:n vähimmäispalkkadirektiivin tarkoitusta vastaan. Direktiivin yhtenä tavoitteena on työehtosopimusten kattavuuden ylläpitäminen ja lisääminen. Hallitus viittaa kintaalla näille tavoitteille. Mitä hallituksella on suomalaista työntekijää vastaan?

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on huolissaan myös Suomen talouskasvu puolesta.

– Jos kasvua, tuottavuutta ja kilpailukykyä halutaan kasvattaa, niin työmarkkinajärjestelmän toimivuus on keskeinen osa sitä. Silloin puhutaan mm. vihreän siirtymän ja uuden teknologian hyödyntämisestä sosiaalisesti kestävällä tavalla. Maailmantalousfoorumissa ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä on todettu, että onnistumiseen vaaditaan työmarkkinaosapuolten keskinäistä sopimus- ja neuvottelutoimintaa. Suomessa Orpon-Purran hallitus kulkee täysin päinvastaiseen suuntaan omassa todellisuudessaan.