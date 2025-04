Ammattiliitto Pro: Hallitus jatkaa sopimusyhteiskunnan purkamista vaikeuttamalla palkansaajajärjestöjen työtä

– Tälle hallitukselle ei näemmä mikään riitä suomalaisen palkansaajan aseman heikentämisessä. Liittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen perustuu puhtaasti ideologiseen haluun tukea järjestäytymättömyyttä. Mitä vähemmän kannustimia liittoihin kuulumiselle on, sitä vähemmän neuvotteluvoimaa tavallisilla suomalaisilla on työehdoistaan. Samalla hallitus viittaa kintaalla suomalaisen ja pohjoismaisen sopimusyhteiskunnan vahvuuksille. Kauas on tultu yhdessä sopimisesta, ja vielä tässä maailman ajassa, Pron puheenjohtaja Niko Simola ihmettelee.



Orpon hallitus on jo lähes täysimittaisesti toteuttanut työelämäheikennyksensä. Niillä on monilla tavoin heikennetty sekä työntekijöiden että heitä edustavien ammattiliittojen asemaa. Hallitus on jo vienyt läpi lakko-oikeuksien merkittävät heikennykset sekä niin sanotun vientimallin sitomaan valtakunnansovittelijan käsiä – ja tulossa ovat myös irtisanomissuojan heikentäminen sekä määräaikaisuuksien perusteista luopuminen alle vuoden kestäneissä työsuhteissa.