Suomen U19-jenkkifutisnuoret taipuivat Itävallalle Vantaalla

Kuusi peräkkäistä U19-ikäluokan Euroopan mestaruutta voittanut Itävalta lähti sunnuntain otteluun ennakkosuosikkina. Peli alkoi Suomen kannalta ikävästi, kun Itävalta karkasi nopeasti 0–10-johtoon. Suomi kuitenkin taisteli itsensä peliin mukaan ja kiri puoliajalle lukemin 14–17. Toisella puoliajalla Itävalta hallitsi kenttää ja vei voiton lopulta selkein lukemin 14–41.

Suomen päävalmentaja Toni Uusitalo summaa ottelun ratkaisua näin:

- Me luovuttiin pallosta liian monta kertaa. Turnovereiden (pallonmenetysten) määrä ratkaisi. Me tiedettiin ennen peliä, että on tasainen matsi, jossa virheisiin ei ole varaa ja virheitä tehtiin nyt liikaa.

Suomen hyökkäys menetti pallon neljästi syötönkatkoilla, joista kaksi johti Itävallan "pick six" -touchdowneihin, eli syötönkatkon jälkeisiin maaleihin.

Uusitalo antoi kuitenkin tunnustusta joukkueensa puolustukselle:

-Puolustus pelasi kyllä hyvin ennen lopun repsahdusta. Tuosta kun saadaan vaan kasetti kuntoon niin ollaan valmiita Ruotsia vastaan.

Suomen touchdownit tekivät laitahyökkääjä Ville Kivisaari ja keskushyökkääjä Konsta Mäenpää. Neo Nieminen viimeisteli molemmat lisäpistepotkut varmasti maalihaarukkaan. Suomen parhaana pelaajana palkittiin tukimies Raul Khalifa, joka kirjasi pelissä 6,5 taklausta.

Suomen mitalipelit jatkuvat 10.5.2025 Tukholmassa, jossa vastaan asettuu Ruotsi.