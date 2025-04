Vapaa Taidekoulu – Taidemaalauksen opetusta 90 vuotta

Kokoelmakirja "Taide pidentää ikää" esittelee HUSin mittavaa taidekokoelmaa 12.11.2024 08:00:00 EET | Tiedote

”Taide pidentää ikää” on väite, jolle ei ole syytä nauraa. Niin suomalaiset kuin kansainväliset tutkimukset ovat kiistatta osoittaneet sen tieteellisesti päteväksi. Tämä tosiasia on nykyisin keskeinen yllyke hankkia taidetta terveydenhuollon eri tiloihin, olivatpa sitten kysymyksessä sairaalat, terveysasemat tai laboratoriot. Toinen motivaatio on julkisin hankinnoin tukea elävien taiteilijoiden työtä.