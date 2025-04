Olympiapurjehdus: Purjehduksen Grand Slam -kiertue jatkuu Ranskassa

Suomi isännöi jääpurjehduksen EM-kisoja 20 vuoden tauon jälkeen - ennätysmäärä suomalaisia mukana kilpailussa 22.2.2025 12:53:30 EET | Tiedote

Jääpurjehduksen Euroopan mestaruuskilpailut palaavat Suomeen ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Kilpailut järjestetään 22. helmikuuta – 1. maaliskuuta Säkylän Pyhäjärvellä, Kristallirannan toimiessa tapahtuman keskuspaikkana. Tänä vuonna mukana on ennätysmäärä suomalaisia purjehtijoita – kaikkiaan 20 kotimaista kilpailijaa on ilmoittautunut mukaan, ja yhteensä vesille suuntaa yli 100 jääpurjehtijaa noin 15 eri maasta. Kilpailut käynnistyvät sunnuntaina 23. helmikuuta avajaisilla klo 10 ja ensimmäinen kilpailulähtö starttaa klo 12. Pyhäjärvellä. DN-luokan jääpurressa on kapea, yksipaikkainen ohjaamo, kolmipyörämäisesti asetellut teräsliukujalat sekä jyrkästi taaksepäin kallistettu masto. Vuonna 1937 kehitetty DN on edelleen maailman suosituin jääpursimalli, ja sen huippunopeudet voivat nousta jopa moottoritienopeuksiin. Arvokisoissa kilpailupaikka määräytyy jääolosuhteiden mukaan, eikä isäntämaa välttämättä ole lopullinen kisapaikka. Esimerkiksi vuonna 2005 Suomessa purjehdittiin Saksan isä