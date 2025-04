Alavuden keskustan Alko uudistuu

Alavuden Alko remontoidaan touko-kesäkuussa. Myymälä on avoinna lauantaihin 3. toukokuuta klo 18 saakka ja avataan uudistettuna viimeistään perjantaina 13. kesäkuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat muun muassa Alavus Tuurin sekä Ähtärin myymälät. Myymälöiden sijainti- ja aukioloaikatiedot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

”Satsaamme valikoimaan ja palveluun myös uudistuvassa myymälässä. Tuomme hyllyille reilusti uutuuksia, sesongin herkkuja ja asiakkaidemme toivomia juomia. Me Alkossa olemme koko kansan sommelier – juomien asiantuntija. Meiltä saa asiantuntevan palvelun ja parhaat juomavinkit tai suositukset erilaisten ruokien makupareiksi”, kertoo myymälän palvelupäällikkö Ira Ala-Mutka.

Kesän uutuudet ovat Alavudella jo hyllyissä – juomissa trendaavat trooppiset maut, keveys ja raikkaus

Alavuden Alkossa on kattava perusvalikoima erilaisia alkoholijuomia – alkoholittomia unohtamatta. Valikoima värittyy paikallisen kysynnän sekä Alkotoiveiden mukaan. Hyllyillä on noin 170 punaviiniä, 160 valkoviiniä, 30 roseeviiniä ja 70 kuohuviiniä. Panimotuotteita on noin 110, väkeviä 300 ja alkoholittomia juomia 35.

”Uutuudet kiinnostavat asiakkaita. Koko Alkon valikoimaan tulee keskimäärin seitsemisen uutta tuotetta joka päivä. Meille Alavudelle uutuuksia saapuu viikoittain”, Ala-Mutka kertoo.

Valikoima on jo täydentynyt kesän sesonkiuutuuksilla.

”Meiltä löytyy uutuuksia viineistä panimotuotteisiin ja juomasekoituksiin. Keveiden ja raikkaiden roseeviinien suosio ei näytä laantumisen merkkejä. Niitä kysellään paljon etenkin nyt lämpimiä kelejä ja kesää kohden. Roseeviinien valikoimamme onkin laajentunut nyt kesäkaudelle. Kuohuviini alkoholilla tai ilman on vapun ja kevään juhlien itseoikeutettu suosikki.”

”Panimotuotteissa, juomasekoituksissa ja viinijuomissa puolestaan korostuvat trendikkäät trooppiset maut, kuten passionhedelmä ja sitrukset. Meiltä kysellään myös paljon helppoja drinkkivinkkejä sekä juomasekoituksia, ja meiltä löytyykin moniin drinkkeihin ja mocktaileihin ainekset saman katon alta. Tervetuloa kyselemään vinkkejä myymälään!”

Vastuullisempi juomavalinta on nyt entistä helpompi tehdä

Alko on ottanut käyttöön uudenlaiset vastuullisuusmerkinnät, joita on jatkossa Sertifioitu vaihtoehto -kattokonseptin alla kolmenlaisia: viljely, tuotanto ja työolot. Sertifioitu vaihtoehto -merkinnän saa vain sellainen tuote, jolla on kolmannen osapuolen varmentama sertifiointi.

”Vastuullisuus niin tuotteen viljelyn, tuotannon kuin työolojenkin näkökulmasta on tärkeä tuotteen valintakriteeri yhä useammalle asiakkaalle. Kokonaisuus on rakennettu selkeäksi, jotta vastuullisemman valinnan tekeminen olisi asiakkaalle mahdollisimman helppoa.”

”Myymälässä Sertifioitu vaihtoehto -tuotteet tunnistaa hyllypuhujasta, eli tuotteen hintalapun yhteydessä olevasta merkinnästä. Lisäksi hintalapussa tarkennetaan väritunnisteiden avulla, mitkä vastuullisuusmerkinnät tuote on saanut.”