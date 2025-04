Pohde on tarkentanut Haapaveden kuntoutusyksikön toimintakäytäntöjä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt Haapaveden kuntoutusyksikköön tarkastuksen maaliskuussa 2024. Pohde on tarkentanut käytäntöjä jo ennen aluehallintoviraston valvontapäätöksen saamista.

”Haapaveden kuntoutusyksikön toimintakäytännöt vastaavat tällä hetkellä yksilöllisen ja hyvän hoidon toimintaperiaatteita”, ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Mervi Koski toteaa.

Kuntoutusyksikössä annetaan lyhytaikaista hoitoa

Kuntoutusyksiköissä annetaan sosiaalihuoltolain mukaista lyhytaikaista hoitoa. Yksikössä on yhden, kahden ja kolmen hengen asiakashuoneita. Sänkyjen välissä on verhot tai sermit. Asiakkailla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisista asioista erillisessä tilassa, ja he voivat halutessaan tavata läheisiään siihen varatussa huoneessa.

Päätöksen asiakkaan kuntoutusjaksosta kuntoutusyksikköön tekee sosiaalihuoltolain mukaisesti viranhaltija. Kuntoutusyksikköön ei tulla lääkärin lähetteellä.

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta rajoitetaan vain terveyttä ja turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa

Sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua.

Esimerkiksi sängyn laitojen ylösnosto määritellään rajoitustoimeksi, vaikka sillä usein pyritään turvaamaan asiakasta. Moniammatillisessa tiimissä arvioidaan kaikki muut mahdolliset keinot ennen rajoitteiden käytön harkitsemista. Rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen.

Rajoittamispäätöksen tekee aina lääkäri. Rajoitteita arvioidaan päivittäin ja toimenpiteitä käytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen. Rajoituspäätös tehdään ainoastaan määräaikaiseksi ja rajoitustoimenpide päätetään heti, kun se ei ole enää välttämätön.

Elämän loppuvaiheen hoito toteutetaan yksilöllisesti

Kuntoutusyksikön lääkäri vastaa yksikössä olevien asiakkaiden saattohoidon kokonaistilanteesta asiakkaan tarpeiden ja elämän loppuvaiheen hoidon suunnitelman mukaisesti. Kuntoutusyksikkö vastaa asiakkaan palliatiivisen hoidon vaiheessa tavanomaisesta lääkehoidosta. Kotisairaala vastaa asiakkaiden vaativasta lääkehoidosta sekä vaativista sairaanhoidollisista toimenpiteistä.

Tarkastuskäynnin jälkeen aluehallintovirasto antoi Pohteelle ohjauskirjeen asiakkaan kuolemaan liittyvien velvollisuuksien hoitamisesta. Kuolemasta ilmoitetaan Haapaveden sosiaali- ja terveysaseman lääkärille virka-aikana ja muina aikoina Oulaskankaan päivystyksen lääkärille. Vainajat siirretään vainajan säilytystiloihin aikaisintaan kahden tunnin kuluttua todetusta kuolemasta, kun lääkäri on todennut kuoleman.

Omavalvontaan kiinnitetään huomiota

Yksikön omavalvontaa toteutetaan ja seurataan säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi tehdään tarvittavat toimenpiteet välittömästi.

Pohde toimittaa aluehallintovirastolle selvityksen omavalvonnallisista toimenpiteistä, joihin aluehallintoviraston valvontapäätöksen johdosta on ryhdytty.