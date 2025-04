Väitös: Opettajat ovat keskeisessä roolissa oppilaiden opiskeluinnon tukemisessa – myös vertaisilla ja vanhemmilla on vaikutusta

KM Pihla Rautasen väitöstutkimus osoittaa, että opettajilla on merkitystä. Tutkimuksen mukaan opettajalta saatu tunnustus, kannustus, välittäminen ja rakentava palaute vahvistavat oppilaiden opiskeluintoa eli omistautumista, uppoutumista ja tarmokkuutta opiskeluun. Opettajalta saatu tuki liittyy myös oppilaiden taipumukseen auttaa toisiaan opiskelussa.

– Opettajien ja oppilaiden väliseen kohtaamiseen koulun arjessa kannattaa siis panostaa ja käyttää aikaa, jos oppilaiden opiskeluintoa halutaan vahvistaa, Rautanen tiivistää.

Toisaalta myös vanhempien osoittama arvostus lapsen koulutyötä kohtaan oli tutkimuksessa yhteydessä oppilaiden opiskeluintoon ja taipumukseen jakaa vertaistukea opiskeluun liittyen.

– Opettajat eivät ole yksin vastuussa oppilaiden opiskeluinnon tukemisesta, vaan myös kodin asenteilla on merkitystä, Rautanen pohtii.

Rautanen analysoi tilastollisin menetelmin rakenneyhtälömallinnuksella kyselyaineistoa, jossa oppilaita ja heidän opettajiaan seurattiin 4. luokalta 6. luokalle asti vuosina 2017–2019. Tutkimukseen osallistui 2 401 oppilasta ja 114 luokanopettajaa.

– Pitkittäinen aineisto mahdollisti sosiaalisen tuen ja opiskeluinnon välisten yhteyksien ja muutosten tarkastelun ajan kuluessa. Lisäksi oppilailta ja heidän opettajiltaan samaan aikaan kerätyt aineistot voitiin yhdistää ja tutkia, miten opettajan kokemukset liittyvät oppilaiden kokemuksiin, Rautanen kuvaa.

Innokas oppilas koki saavansa enemmän tukea vertaisilta ja opettajalta

Väitöstutkimuksen mukaan erityisesti koulutyöhön liittyvän avun antaminen ja saaminen vertaisten kesken edellyttivät, että oppilas kokee koulutyön riittävän merkitykselliseksi ja sujuvaksi.

Rautanen kertoo, että toisaalta tutkimuksessa innostus vahvisti myös opettajalta koettua kannustusta, välittämistä ja rakentavaa palautetta. Opiskeluinnon ja opettajan tuen välinen yhteys on siis vastavuoroinen. Innostunut oppilas kokee enemmän tukea opettajalta, mikä vahvistaa hänen innostustaan entisestään. Tämä on aikaisempaan tutkimukseen nähden uusi havainto.

– Oikea-aikaisen ja osuvan tuen tarjoaminen oppilaille, joilla on vaikeuksia tunnistaa koulutyön merkitystä, on siis samanaikaisesti erityisen tärkeä ja vaikea tehtävä opettajalle, Rautanen pohtii.

Hyvinvoiva opettaja tuki parhaiten

Tutkimus osoitti myös, että opettajien työhyvinvoinnilla on merkitystä. Tutkimuksessa opettajan korkea työstressi näytti ennustavan sitä, että opettajalta koettu tuki laskee seuraavien kolmen vuoden aikana. Toisaalta opettajan kokema tunnustus ja tuki kollegoilta vahvistivat oppilaiden kokemaa tukea opettajalta.

Tutkimustulos korostaa opettajien työhyvinvoinnin ja toimivan työyhteisön merkitystä paitsi opettajille, myös heidän oppilaidensa hyvinvoinnille ja oppimiselle.

– Työolosuhteet, jotka eivät altista kohtuuttomalle työhön liittyvälle stressille, mahdollistavat opettajien riittävän tuen oppilaille, Rautanen sanoo.

Hänen mukaansa on keskeistä, että kouluarjessa ilmenevät vaikeat tilanteet kohdataan yhdessä yhteisönä, joka tukee jäseniään.

– Aika ja tilaisuudet opettajien välisen ammatillisen tuen jakamiselle koulun arjessa mahdollistavat yhteistyön, joka vahvistaa oppilaiden kokemaa tukea opettajalta, Rautanen pohtii.

Väitöstilaisuus lauantaina 10. toukokuuta

KM Pihla Rautasen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja The relational social support system and study engagement in primary schools tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa 10.5.2025 keskustakampuksella kello 12.00 Päätalon salissa D11. Vastaväittäjänä toimii professori Jennifer Symonds (University College London, UK). Kustoksena toimii tutkimusjohtaja, dosentti Tiina Soini Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta.





Lisätietoja:

Pihla Rautanen

pihla.rautanen@tuni.fi