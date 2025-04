Lauri Törhönen haastaa Lapin yliopiston oikeuteen

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on selvittänyt Lauri Törhösen väitöskirjan "Elokuvaohjaaja Suomessa. Nyt. Suomalaisen elokuvaohjaajan työn prosessit, etiikka, moraali, tekniikka ja sosiaalisuhteet" sisältöä, mutta on jättänyt tarkastusprosessissa tehdyt virheet huomioimatta.



”Lapin yliopiston toiminta ei ole ollut asiallista”, toteaa Lauri Törhönen.

Aarni Moisala on tutkinut Törhösen tapausta

Kauppatieteiden tohtori Aarni Moisala on selvittänyt Törhösen opinnäytetyön ohjaus- ja tarkastusprosesseja e-pamfletissaan ”Akateeminen ruumiinavaus. Lapin yliopisto ja Lauri Törhönen 2023-2025”.

Törhöselle myönnetyssä kirjallisessa väittelyluvassa (07.09.2023) todetaan seuraavaa:”Lapin yliopiston johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella”.

Moisala toteaa: ”Tiedekuntaneuvosto on Törhösen tapauksessa toiminut oman johtosääntönsä vastaisesti. Lisäksi Lapin yliopisto on implisiittisesti lisännyt oman maineen säilyttämisen yhdeksi arviointikriteeriksi.”

Tiedekuntaneuvoston päätösvalta on sidoksissa tarkastajien lausuntoihin. Neuvosto ei voi tehdä yksimielisten lausuntojen vastaista päätöstä.

Lapin yliopiston toiminta epäasiallista

Moisala tiivistää Lapin yliopiston tarkastusprosessin seuraavasti: ”Kaikkien väitöskirjatarkastajien lausunnot ovat yksiselitteisen puoltavia ja siksi hylkäämiselle ei ole mitään perusteluita. Vastaväittäjän puoltava lausunto on jätetty lähes kokonaan huomioimatta.”

Moisala jatkaa:”Lisäksi Lapin yliopiston muutoksenhakulautakunta on ”keksinyt” jatkaa arviointiprosessia nimeämällä uusia arvioijia. Kaiken kaikkiaan Lapin yliopisto on loukannut väittelijän oikeusturvaa poikkeamalla yliopiston itse laatimista johtosäännöistä ja toiminta on siksi erityisen tuomittavaa.”

Lauri Törhösen e-väitöskirjaa on ladattu Lapin yliopiston sivulta yli 34.000 kappaletta. Luku on tieteen maailmassa poikkeuksellinen, mutta niin on väitöskirjakin.

Lapin yliopisto oikeuteen

Lapin yliopisto ja sen akateeminen klaani on saanut sanoa sanottavansa.

Seuraavaksi asia siirretään tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lauri Törhönen

Professori

Aarni Moisala (KTT)

Henkilökohtainen tiedeavustaja

nobelschoolpublishing.com