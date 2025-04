Pirkanmaa ja Keski-Suomi edistävät tulevaisuuden käyttövoimaratkaisuja

Länsi-Suomen maakunnat: Junaliikenteen kilpailutuksia valmisteltaessa on välttämätöntä kuunnella kuntia ja alueita 11.4.2025 09:31:48 EEST | Tiedote

Pirkanmaan alueella ostoliikennettä on nykyään sen joka ilmenemismuodossa. Suunnitelmia selkeästi nykyistä kattavammasta taajama- ja lähijunaliikenteestä on paljon. Millaisia liikennekokonaisuuksia tulevina vuosina kilpailutetaankaan, on rahoitusvastuun oltava lähtökohtaisesti valtiolla.