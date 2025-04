JHL:n Ekström tyrmää hallituksen saksilinjan: Suomi tarvitsee satsauksia koulutukseen ja hyvinvointiin, ei veroporkkanoita rikkaille

Suomen hallitus kaavailee kehysriihessä jälleen uusia leikkauksia. Tällä kertaa hallitus aikoo leikata täysin vapaaehtoisesti myös valtion tuloja, sillä julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan sekä yritysten että tavallisten palkansaajien verotus on keventymässä.

Tuttuun tapaansa hallitus aikoo rahoittaa toimet leikkaamalla pienituloisilta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström pitää hallituksen linjaa täysin kestämättömänä.

– Hallitus on kaksi vuotta leikannut köyhiltä. Nyt se aikoo leikata veroja myös kaikkein kovatuloisimmilta ja samalla vähentää yritysten maksamaa yhteisöveroa. Tätä leikkuria nimitetään kasvupaketiksi. Hyödyt jäävät nähtäväksi, mutta jo tässä vaiheessa hallitus on kertonut, että veroale maksetaan leikkaamalla suomalaisten hyvinvointipalveluista vielä rutkasti lisää, Ekström tylyttää.

Nykyhallitus on tähän astisella kaudellaan kurittanut niin työttömiä työnhakijoita, terveydenhoidon jonoissa kärvisteleviä potilaita kuin jo valmiiksi pienituloisia opiskelijoitakin. Tavoitteekseen hallitus mainitsee velanoton hillitsemisen ja talouskasvun, mutta tulokset eivät vakuuta. Valtion vuoden 2025 talousarvio on 12,1 miljardia euroa alijäämäinen. Työttömyys on hallituksen kaudella noussut.

Työmarkkinoilla hallitus on saanut aikaan rumaa jälkeä. Työntekijöitä on kuritettu muun muassa lakko-oikeutta rajoittamalla ja lakkosakkoja kiristämällä. Valtion työmarkkinaneuvottelut ovat umpikujassa, koska valtiotyönantaja ei suostu maksamaan työntekijöilleen yleisen linjan mukaisia korotuksia.

Nyt hallitus aikoo kylvää työmarkkinoilla entistä jyrkempiä riitoja ja poistaa verovähennysoikeuden ammattiliittojen jäsenmaksuilta.

– Tämä on jälleen yksi keino, jolla hallitus haluaa rikkoa suomalaisia työmarkkinoita. Nyt olisi tärkeää saada ihmisille töitä, hyvinvointia ja toimeentuloa, ei kaivaa poteroita entistä syvemmällä, Ekström tiivistää.

Hallituksella olisi tarjolla myös keinoja, joilla Suomen taloutta saataisiin kestäville raiteille ilman, että vähätuloiset kärsivät ja palvelut leikataan torsoiksi.

– Hallitus on saanut joukon ideoita niin kutsutusta Murron kasvutyöryhmästä. Koulutus- ja osaamistason nostaminen sekä tutkimukseen satsaaminen ovat esimerkkejä keinoista, joilla Suomessa voidaan tehdä pitkäjänteistä ja järkevää talouspolitiikkaa.

Ekström nostaa erikseen esiin hyvinvointialueiden tilanteen, sillä sote-palvelut ovat paitsi välttämättömiä kaikkien Suomessa asuvien hyvinvoinnille, myös tuntuva menoerä valtion budjetissa.

– Hallitus on antanut alueille tehtävän kiriä alijäämät kiinni. Viimeistään nyt pitäisi tunnustaa, että aikataulu on aivan liian kireä. Tällä tahdilla hallitus rikkoo sekä suomalaiset että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan.

