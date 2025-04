Puuta ei saa varastoida liian lähelle yleisiä maanteitä

Valtatien 9 parantaminen välillä Korpilahti-Keljonkangas, Jyväskylä ja Muurame: YVA-ohjelma nähtäville 16.4.2025 07:54:21 EEST | Tiedote

Ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt hankkeessa valtatien 9 parantaminen välillä Korpilahti-Keljonkangas, YVA ja yleissuunnitelma, Jyväskylä ja Muurame. Arvioitavana on kahden valtatien 9 parantamisvaihtoehdon ympäristövaikutukset välillä Korpilahti-Keljonkangas. Yhteysviranomaiselle toimitettu YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, kuinka ympäristövaikutusten arviointi tullaan toteuttamaan. Ohjelma on nähtävillä 16.4.-23.5.2025 ja sitä esitellään yleisötilaisuudessa 7.5.2025 Muuramen valtuustosalissa.