HONOR ja Google Cloud syventävät kumppanuuttaan kohti älykkäiden laitteiden uutta aikakautta

Helsinki. 22. huhtikuuta, 2025 – Johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys HONOR esitteli Google Couldin kanssa kehitettyjä uraauurtavia innovaatioita ja käyttäjäominaisuuksia Cloud Next 2025 -tapahtumassa toissa viikolla. HONORin tuotesuunnittelujohtaja Eric Fang kertoi yksityiskohtia yhtiön yhteistyöstä Google Cloudin kanssa, joka on tuottanut useita Magic Portal 2.0.n kaltaisia käyttäjäystävällisiä innovaatioita. Googlen huippuluokan Gemini-kielimallien (LLM) voimalla yhteistyö etenee uudelle tasolle ja keskittyy käyttäjäkokemuksen mullistaviin tekoälyominaisuuksiin.

HONORin tuotesuunnittelujohtaja Eric Fang Cloud Next 2025 -tapahtuman paneelikeskustelussa

HONORin ALPHA-suunnitelma raivaa tietä tekoälyinnovaatioille

HONOR julkisti maaliskuussa kunnianhimoisen HONOR ALPHA PLAN -strategiansa ja ilmoitti aikovansa nousta maailman johtavaksi tekoälylaitteiden ekosysteemien kehittäjäksi. HONORin yhteistyö Google Cloudin kanssa on keskeinen osa suunnitelmaa, sillä se tarjoaa pääsyn huippuluokan AI-ekosysteemiin sekä huipputason asiantuntemusta kehittämään oikeasti älykkäitä älypuhelimia, jotka hyödyntävät uuden sukupolven tekoälyominaisuuksia. Yhteistyön avulla HONOR laajentaa teknologisia mahdollisuuksia ja luo uutta paradigmaa tekoälylaitteille. Kumppanuus Google Cloudin kanssa on ratkaiseva askel HONOR ALPHA PLAN -strategian tavoitteiden toteuttamisessa.

AI Outpainting: Uudenlainen jälkituotanto tekoälyn aikakaudella

Eric Fang kertoi paneelissa lisätietoa HONORin viimeisimmästä AI Outpainting -kuvanmuokkausominaisuudesta, joka on osa HONORin tekoälyavusteisten muokkaustyökalujen kokonaisuutta, AiMAGE suitea. Ominaisuus käyttää Googlen Imagen-mallia, jonka avulla käyttäjät voivat zoomata ja laajentaa kuviaan jopa kaksinkertaiseksi alkuperäisestä koostaan. Käyttäjät voivat käännellä ja rajata kuviaan uudelleen niiden ottamisen jälkeen, mikä vähentää tarvetta tarkalle etukäteen tehtävälle rajaukselle.

”AI Outpainting mullistaa kuvauksen. Sen ansiosta käyttäjät voivat keskittyä taltioimaan ratkaisevan hetken ilman huolta täydellisestä rajauksesta. Optimoitu generatiivinen kuvan täyttö varmistaa, että laajennetut kuvat integroituvat saumattomasti jopa monimutkaisiin taustoihin, kuten rakennuksiin ja maisemiin”, kertoo Fang.

AI-pyyhekumi - Vaivatonta kuvanmuokkausta

Toinen esimerkki HONORin ja Google Cloudin yhteistyöstä on AI-pyyhekumi -ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat poistaa ei-haluttuja kohteita kuvansa taustalta vain muutamalla klikkauksella. Imagenin tekoälyteknologia varmistaa, että poistettujen kohteiden paikalle luodaan realistista ja kontekstiin sopivaa sisältöä, joka minimoi tekoälyn hallusinoinnin.

Tekoälyn käytön demokratisointi maailmanlaajuisesti

HONOR korosti Cloud Next -tapahtumassa sitoutumistaan tuoda tekoäly kaikkien ihmisten saataville. Google Cloudin infrastruktuuria ja huippuluokan tekoälyominaisuuksia hyödyntämällä HONOR parantaa käyttäjiensä jokapäiväistä käyttökokemusta kaikkialla maailmassa. HONOR on sitoutunut siihen, että edistyneimmän tason tekoälyominaisuudet ovat saatavilla myös keskihintaisissa laitteissa aina kun se on mahdollista. Esimerkiksi 7. huhtikuuta Euroopassa lanseerattu HONOR 400 Lite sisältää AI Outpainting, AI Eraser ja AI Upscale -ominaisuudet.

”Tekoälyn demokratisointi on ydintehtävämme. Haluamme tuoda edistyneet tekoälyominaisuudet kaikkien saataville ja vapauttaa näin älykkään teknologian koko potentiaalin älykkäämmän tulevaisuuden hyväksi”, kertoo Fang.

Strateginen merkkipaalu tekoälyn ohjaamassa käyttäjäkokemuksessa

Cloud Next 2025 -tapahtumassa julkistettujen tekoälyominaisuuksien lisäksi kumppanuus korostaa HONORin ennakoivaa ja tulevaisuuteen katsovaa lähestymistapaa tekoälyn integroinnissa. Tiiviillä yhteistyöllä Google Cloudin kaltaisten globaalien teknologiajohtajien kanssa HONOR sitoutuu entistä vahvemmin uraauurtavaan innovointiin sekä tarjoaa käyttäjille intuitiivisia, tehokkaita ja älykkäitä laitteita, jotka ennakoivat heidän tarpeitaan. Yhteistyö on osoitus HONORin luottamuksesta tekoälyn muutosvoimaan sekä yhtiön strategiseen visioon mobiiliteknologian tulevaisuudesta.

HONOR tarjosi esimakua Google Cloudin tekoälyä hyödyntävistä uuden sukupolven tuotteista ja ominaisuuksista

Eric Fang mainitsi myös tulevista entistä kehittyneempiä tekoälyominaisuuksia integroivista tuotteista, jotka on tarkoitus julkistaa toukokuussa 2025. Googlen upouuden videogeneraattori Veon avulla HONOR esittelee käyttökokemuksen, joka kuvaa tarkasti liikettä tehostetulla realismilla. Ominaisuuden integrointi voi tulkita käyttäjien komentoja ja luoda videoita, jotka edustavat heidän luovaa näkemystään avaten näin uusia väyliä taiteelliselle ilmaisulle. HONOR esittelee myös tulevissa laitteissaan Google Geminin kanssa suunniteltuja entistä kehittyneempiä toimistotyökaluja, jotka parantavat merkittävästi käyttäjien tuottavuutta. Työkalut on suunniteltu yksinkertaistamaan työn kulkua, ja ne tarjoavat käyttäjille älykästä apua jokapäiväisiin tehtäviin.

HONORin yhteistyö Google Cloudin kanssa edistää jatkossakin innovaatioita, jotka hyödyntävät tekoälyä sekä laitteissa että pilvessä. Molemmat osapuolet kehittävät myös jatkuvasti yhdessä tekoälyominaisuuksia, jotka palvelevat käyttäjiä ja saavat laitteet menestymään globaaleilla markkinoilla.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

Lue lisää HONORista: www.hihonor.com/fi

HONOR sosiaalisessa mediassa:

Facebook: www.facebook.com/honorfinland

TikTok: www.tiktok.com/@honor_suomi

Instagram: www.instagram.com/honorfinland

YouTube: www.youtube.com/honorfinland

X: www.x.com/honorfinland

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.