Puutteet koneen suojaamisessa ja vaarojen arvioinnissa toivat sakkoja hirsirakennuksia valmistavan yhtiön tuotantopäällikölle ja toimitusjohtajalle

Aluehallintovirasto peruutti Raahen kultakaivoksen ympäristöluvat 22.4.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on peruuttanut Laiva Gold Oy:n Raahen Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvat. Kaivosyhtiö on vuosien ajan rikkonut lupamääräyksiä, mistä on aiheutunut ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.