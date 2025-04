Runeberg-voittaja Quynh Tranin odotettu uutuusromaani kertoo äidistä ja tyttärestä, väkivallasta ja himosta

Anna Järvinen kirjoittaa äidin muistisairaudesta lyyrisen herkästi romaanissaan Arvaamaton 16.4.2025 11:25:07 EEST | Tiedote

Anna Järvisen uusi romaani Arvaamaton on intiimi ja runollinen kertomus äidistä ja tyttärestä – ja kaikesta siitä, mikä heidän välillään on sanottu ja sanomatta, nähty ja ohitettu. Kirja on arvosteluvapaa tiistaina 22.4.