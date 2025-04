Kansainvälisenä tanssin päivänä 29.4. tanssi liikuttaa Suomessa – katso tapahtumat ja osallistu

Kansainvälistä tanssin päivää on vietetty jo yli 40 vuotta, vuodesta 1982 alkaen. Tanssin päivän tehtävä on saada huomiota tanssille ja tuoda esiin sen merkitys ihmisille kautta aikain.

Tänä vuonna kansainvälisen tanssin päivän äänitorveksi on valittu Mihail Baryšnikov, legendaarinen tanssija ja koreografi. Hän muistuttaa taiteen voimasta ja vastuusta kantaa totuutta ja rehellisyyttä sotien ja epäoikeudenmukaisuuksien keskellä.

“Taide on yhä paras tapa antaa muoto sille, mitä ei voi sanoa ääneen. Kun sanat eivät riitä, kehot puhuvat ja luovat yhteisymmärrystä. Aloita kysymällä itseltäsi: Missä on minun totuuteni? Miten kunnioitan itseäni ja yhteisöäni? Kenelle olen vastuussa?” hän kirjoittaa julistuksessaan, jonka on julkaissut Kansainvälinen teatteri-instituutti (ITI).