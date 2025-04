Kertomus Maasta pohtii ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luontokatoon – Tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen 29.4.!

Kertomus Maasta kysyy, voiko Maata ajatella paikkana, jota elollinen luonto muokkaa, ja mitä uusin tutkimus kertoo ajatuksesta, jonka mukaan Maa sääntelisi oloja planeetalla elämälle sopivaksi.

Kirja pohtii myös, millaisia ratkaisuja ekologisen kaksoiskriisin – ilmastonmuutoksen ja luontokadon – tarkastelu samanaikaisesti tarjoaa tulevaisuuteen.

Kirja on trilogian itsenäinen viimeinen osa ja jatkaa palkittujen teosten Monimuotoisuus ja Heräämisiä viitoittamaa linjaa.

Julkistamistilaisuudessa kuullaan Juha Kauppisen esitys siitä, millaisia ratkaisuja hän löysi tehdessään kirjaa viiden vuoden ajan luontokadon ja ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi yhtäaikaisesti.

TAH-säätiö on tukenut kirjan kirjoittamista.

Kuva Laura Malmivaara

Juha Kauppinen (s. 1975) on kirjoittanut luonnosta ja ympäristöstä ammatikseen yli 20 vuotta. Hän on julkaissut muun muassa kiitetyt kirjat Monimuotoisuus (2019) ja Heräämisiä (2021). Vuonna 2023 Kauppinen julkaisi yhdessä Janne Torisevan kanssa maailman avainlajeja käsittelevän kuvitetun tietokirjan Korvaamattomat. Elokuussa 2024 sai ensi-iltansa Kauppisen Martti Suosalolle kirjoittama näytelmä Starman, joka oli yleisömenestys. Kauppinen on tehnyt luontokatoa ja monimuotoisuutta tunnetuksi monilla foorumeilla ja kiertänyt maata puhumassa planeetan kohtalonkysymyksistä.