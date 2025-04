Yläkoulun opettajat jäävät yksin oppimisen tuen kanssa – tukimalli kaipaa selkeyttä ja resursseja

Yksi keskeisimmistä tutkimuksessa havaituista ongelmista on opettajien toimimaton yhteistyö.

”Inklusiivisen koulun tavoitteiden mukaan oppimisen tuki pitäisi suunnitella ja toteuttaa opettajien yhteistyönä, mutta yläkoulun rakenteet eivät tätä tue. Opettajien mukaan yhteistyölle ei ole varattu aikaa, sen sisältöjä ei ole määritelty eikä käytännön toteutuksesta ole yhteistä käsitystä”, FM Ninnu Kotilainen toteaa väitöstutkimuksessaan.

”Määrittelyn ongelmat ulottuvat erityisopettajien ja aineenopettajien työnkuvaan. Kun vastuita tuen asioissa ei ole määritelty, opettajaryhmien välille syntyy tarpeetonta vastakkainasettelua”, hän sanoo.

Kotilainen selvitti väitöskirjassaan, minkälaista oppimisen tuki yläkoulussa on ja miten sitä pitäisi kehittää. Hän väittelee aiheesta Oulun yliopistossa 25. huhtikuuta. Aiempaa tutkimusta oppimisen tuesta yläkouluissa ei ole paljon.

Väitös tuo esiin, että toimijoilla on eri käsitys tuen tavoitteista. Oppilaiden mukaan tukea ei käytännössä saa heti, kun sitä tarvitsee, ja se saattaa loppua äkillisesti. Saamaansa tukea he pitävät pääosin hyvänä. He haluaisivat tukea erityisopettajilta ja mieluiten pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Aineenopettajilta he odottavat enemmän kärsivällisyyttä ja huomiota.

Aineenopettajien mielestä kaikkien tarvitsevien tulee saada oppimiseensa tukea, opettajille aikaa tukea myös lahjakkaiden oppilaiden opiskelua ja luokkiin työrauha. Erityisopettajien mukaan riittävä tuki auttaa paitsi oppilaita ja opettajia myös koko koulun kehittymistä inklusiivisemmaksi.

Oppimisen tuen uudistus astuu voimaan 1.8.2025. Yhteistyö opettajien välillä nousee keskeiseen rooliin uudistuksessa. Yhteistyöllä on mahdollisuus kehittää tuen kokonaisuutta sujuvammaksi ja monipuolisemmaksi sekä yleisopetuksen että osa-aikaisen erityisopetuksen pienryhmissä.

”Ei kuitenkaan voida olettaa, että opettajat tekevät yhteistyötä hyvää hyvyyttään. Valtion ja kuntien on tuettava yhteistyötä takaamalla oppimisen tukeen tarvittavat resurssit ja osoittamalla, millä ajalla opettajat voivat sitä toteuttaa”, Kotilainen sanoo.

Tutkimus korostaa käytännönläheisen ja tavoitteellisen tutkimuksen tarvetta, joka edistäisi oppimisen tuen kehittämistä koulutyössä ja keskittyisi yläkouluihin. Väitöksen mukaan avaimet tuen kehittämiseen ovat käsitteiden määrittely, yhteistyön rakenteet, riittävät resurssit ja yhteinen ymmärrys tuen tavoitteista.

Väitöstutkimuksen aineistona käytettiin sähköisiä kyselyitä, joihin vastasi yhteensä 54 tukea saanutta oppilasta, 115 aineenopettajaa ja 63 erityisopettajaa. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä, ja lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin kehittävän työntutkimuksen työkaluja.

Väitöskirja

Filosofian maisteri Ninnu Kotilainen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 25.4.2025. Erityispedagogiikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Oppimisen tuki yläkoulussa. Oppilaiden, aineenopettajien ja erityisopettajien näkemyksiä ja kehitysehdotuksia (Support for learning in lower secondary schools. Students', subject teachers' and special education teachers' perceptions and ideas for development). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Kim Wickman Uumajan yliopistosta ja kustoksena professori, emerita Marjatta Takala. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa L6 klo 12 ja sitä voi seurata etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/j/66085074152