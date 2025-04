TUI lisää kapasiteettiaan ja avaa uuden lentosarjan Hollannista Kuusamoon talvikaudelle 2025-26

Kansainvälinen asiantuntija ylistää Rukan uusia pyöräilyreittejä 9.4.2025 13:08:11 EEST | Tiedote

Gravel-pyöräily on tällä hetkellä nopeimmin kasvava pyöräilyn alalaji, ja Ruka-Kuusamo Matkailu ry on vastannut kasvuun avaamalla viime kesänä 900 kilometrin mittaisen gravel-verkoston. Tänään käynnistyvässä Ruka – House of Gravel -kampanjassa kotimaisia gravel-pyöräilyvaikuttajia kutsutaan tutustumaan alueen reitteihin. Kansainväliset asiantuntijat ovat jo ylistäneet reitistöä ainutlaatuisena kokemuksena.