SM-viikko järjestetään Espoossa myös vuonna 2026

Espoon liikuntajohtaja Martti Merran mukaan SM-kisat sopivat hienosti Espooseen, jossa urheillaan ja kilpaillaan ympäri vuoden monipuolisesti eri lajeissa.

– Olemme tyytyväisiä siitä, että saamme SM-viikon tänne kahtena vuotena peräkkäin. Tapahtuma on espoolaisille hieno mahdollisuus päästä seuraamaan tuttuja ja tuntemattomiakin lajeja läheltä ilman sisäänpääsymaksua, Merra sanoo.

– Espoo on jo 2025 kisoja valmistellessa osoittautunut erinomaiseksi tapahtumakumppaniksi niin tilojen kuin osaamisen puolesta. Onkin suuri ilo jatkaa SM-viikkoa samoissa maisemissa tuttujen tekijöiden kanssa. Toinen vuosi samassa kaupungissa antaa mainion valmiuden kehittää ja ideoida uutta, kun tapahtuma on jo tuttu ja suorituspaikat kertaalleen testattu, iloitsee SM-viikon vastaava tuottaja Päivi Harri.

Kesän 2025 SM-viikko tuo Espooseen 24 lajin huiput – kaikkia lajeja pääsee katsomaan ilman pääsymaksua

SM-viikko kokoaa tuhansia urheilijoita samalle paikkakunnalle kisaamaan lajiensa Suomen mestaruuksista. Tämän vuoden elokuussa 14.-17.8. Espoossa kilpaillaan peräti 24 lajin SM-mitaleista. Tapahtuman järjestelyt ovat hyvässä vaiheessa ja loppukiihdytys kohti tapahtumaa alkaa kevään edetessä.

– Näin isossa monilajitapahtuassa huolellisella suunnittelulla on valtava merkitys. SM-viikkoa rakennetaan yhdessä mukana olevien lajien, Espoon kaupungin ja Ylen kanssa. Yhteistyö on sujunut erittäin hienosti ja olemme hyvin aikataulussa. Levollisin mielin siis etenemme kohti elokuun puoliväliä, jolloin SM-viikon koko kattaus on tarjolla Leppävaaran urheilupuistossa, Oittaalla ja Vermossa, ja vieläpä ilman pääsymaksua, Harri kertoo.

SM-viikkoa on järjestetty vuodesta 2016 lähtien. Espoo on tapahtuman seitsemäs isäntäkaupunki ja kolmas, jossa tapahtuma järjestetään kahdesti. Aiemmin suomenmestaruuksista on kisattu Tampereella (2016-17), Vantaalla (2018-19), Joensuussa (2020), Salossa (2022), Lahdessa (2023) ja Jyväskylässä (2024).



SM-viikko kuuluu Olympiakomitean tapahtumiin, ja sen operatiivisesta toteutuksesta vastaa KOKO Tapahtuma Osuuskunta yhteistyössä mukana olevien lajiliittojen, isäntäkaupungin ja Ylen kanssa.

SM-viikko 2025 järjestetään 14.-17.8. Espoossa. Lue lisätietoja SM-viikon verkkosivuilta.

SM-viikko 2026 järjestetään 30.7.–2.8. Espoossa. Lajihaku avataan keväällä 2025.