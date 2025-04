BIM-teknologia muuttaa haasteet kilpailueduksi

Rakennusalan toimintaympäristö on jatkuvassa murroksessa ja organisaatioilta odotetaan entistä enemmän; parempaa tuottavuutta, tarkempaa kustannushallintaa ja kestävämpiä ratkaisuja. Mutta mistä löytyy käytännön keinot näihin tavoitteisiin?

Kansainväliset huippuasiantuntijat tarjoavat vastauksen: tiedolla johtaminen ja BIM-teknologian täysimääräinen hyödyntäminen. Digitalisaatiojohtaja Darren Gibson (Ramboll) tuo esiin, kuinka digitaalinen transformaatio ja regeneratiivinen suunnittelu voivat parantaa projektien onnistumista ja edistää kestävää kehitystä. Teknologiajohtaja Angie Mendez (A-lab) puolestaan kertoo, että markkinahaasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi hyödyntämällä BIM-pohjaisia innovaatioita – erityisesti silloin, kun olosuhteet ovat vaikeat.

Näiden puheenvuorojen ytimessä on BIM, Building Information Modeling – tietomallintaminen, joka on paljon enemmän kuin teknologiaa. Kyse on prosessista, jonka avulla voidaan johtaa projekteja fiksummin, reagoida nopeammin muutoksiin ja tehdä parempia päätöksiä paineenkin alla.

Näitä teemoja syvennetään BIM-päivässä 6.5.2025 Clarion Hotel Helsingissä. Tapahtuma kokoaa yhteen suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistöalan asiantuntijat. Tapahtumassa käsitellään muun muassa sitä, kuinka vakioinnin ja tietomallintamisen avulla voidaan parantaa johtamista, lisätä tuottavuutta ja vahvistaa organisaation kilpailukykyä. Ohjelmassa on useita asiantuntijasessioita ja inspiroivia puheenvuoroja sekä mahdollisuus verkostoitua alan johtavien toimijoiden kanssa.

”Osallistumalla tapahtumiin et pysy vain ajan hermolla, vaan verkostoidut myös alan osaajien kanssa”, kertoo RILin tapahtumista ja koulutuksista vastaava johtaja Ville Raasakka.

BIM-päivä ei ole vain teknologiatapahtuma – se on kutsu ajattelutavan muutokseen.