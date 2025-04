Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Henkilöstösäästöjen osuus koko sopeuttamistoimista (66 Me) on 43,2 miljoonaa euroa vuoden 2027 loppuun mennessä. Muutoksien arvioidaan olevan henkilötyövuosien vähennyksenä enintään 295 henkilötyövuotta. Vähennys pyritään löytämään muun muassa hyödyntämällä sisäisiä siirtymiä, työn osa-aikaistamisia, eläköitymisiä, johtamisrakenteen muutoksilla ja irtisanomisilla. Hyvinvointialueen palveluksessa on yli 4300 työntekijää.

- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma sekä käynnistyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat väistämättömiä askeleita kohti tasapainoisempaa taloutta ja toimivaa palvelujärjestelmää. Keusoten alijäämät ovat merkittävät, mutta pystymme tarjoamaan jatkossakin lakisääteiset palvelut asukkaillemme sekä meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueemme tulevaisuuteen itsenäisenä toimijana, toteaa hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.

Mikä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma?

Valtiovarainministeriö on edellyttänyt hyvinvointialueita kattamaan syntyneet alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Keusotessa tämän on katsottu vaarantavan välttämättömien peruspalvelujen tuottamisen. Keusoten aluevaltuusto on linjannut, että talous tulee olla sopeutettu vuoden 2027 loppuun mennessä. Hallitus päätti 22.4., että se esittää aluevaltuuston päätettäväksi alijäämän kattamisen siirtämistä vuodella eteenpäin, vuoteen 2028. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma kokoaa alijäämän kattamisen sopeutustoimet.