Ainutlaatuinen kansanjuhla Bara Bastu yhdistää saunan, Euroviisut ja festivaalitunnelman Tukholman Djurgårdenissa

The Moontwinsin debyyttialbumi Night Times kantaa ylvään lempeästi yön monia puolia 28.3.2025 10:00:00 EET | Tiedote

The Moontwinsin albumi Night Times (Playground Music Scandinavia) on nyt julki ja saatavilla levykaupoissa sekä suoratoistopalveluissa. Night Times esittelee kymmenen (vinyyliversiolla yhdentoista) uuden kappaleen voimalla The Moontwins -duon ehjän vision, mielenmaisemat ja DIY-asenteen. Levyn nimi viittaa suoraan ajankuvaamme: se on tehty tämän päivän oudossa ja synkässä valossa, jossa muusikon tapa selviytyä ja yrittää auttaa muita selviytymään – on tehdä ja esittää musiikkia.