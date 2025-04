Expandia ja Aimo Park etsivät kumppaneita innovatiiviseen asumisratkaisuun – pysäköintialueiden päälle kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

Asuntopula vaivaa kaupunkien keskustoja, ja kaupunkitilan tehokas hyödyntäminen on yhä tärkeämpää. Expandian ja Aimo Parkin kehittämä Level Two -konsepti tarjoaa uuden lähestymistavan asumiseen: modulaarisia vuokra-asuntoja sijoitettaisiin pysäköintialueiden päälle ilman tonttihankintoja tai pitkiä lupaprosesseja.

Yhä useampi nuori valitsee vuokra-asumisen omistamisen sijaan. Samalla kohtuuhintaisten, hyvällä sijainnilla olevien asuntojen löytäminen on vaikeutunut, etenkin pääkaupunkiseudulla. Level Two -konsepti on suunniteltu vastaamaan tähän nuorten muuttuvaan asumistarpeeseen. Pysäköintialueiden päälle rakennettavat modulaariset asunnot voisivat tarjota joustavan tavan lisätä vuokra-asuntojen tarjontaa.

— Etsimme nyt ennakkoluulottomia kumppaneita pilotoimaan tätä konseptia Suomessa. Haemme yhteistyöhön kaupunkeja, kuntia ja kiinteistönomistajia, jotka haluavat olla mukana ratkaisemassa asuntopulaa innovatiivisella tavalla, sanoo Expandia Moduulit Oy:n toimitusjohtaja Janne Suntio.

Pilottikohteita etsitään – mukaan kutsutaan kaupungit, kunnat ja kiinteistönomistajat

Level Two on konseptitason innovaatio, jonka seuraava vaihe on pilottikohteiden löytäminen. Expandia ja Aimo Park haluavat käynnistää vuoropuhelun kaupunkien, kuntien, maanomistajien ja asuntoalan toimijoiden kanssa konseptin pilotoinnista ja jatkokehityksestä.

Level Two -konseptissa asunnot rakennetaan pysäköintialueiden ylle niin, että itse pysäköinti säilyy. Monet pysäköintialueet ovat vajaakäytöllä öisin – juuri silloin kun ihmiset tarvitsevat asuntoja. Konseptissa hyödynnetään tehdasvalmisteisia, täysin varusteltuja moduuleja, jotka voidaan asentaa paikoilleen nopeasti. Rakennuslupa voidaan myöntää määräajaksi, esimerkiksi viideksi vuodeksi.

Kaupungeille ja kunnille säästöjä infrastruktuurissa

Konsepti on kehitetty yhteistyössä pysäköintialan toimijan Aimo Parkin kanssa, joka näkee siinä mahdollisuuden kaupunkitilan käytön uudistamiseen.

— Tämä konsepti on esimerkki siitä, miten kaupunki voi kehittyä älykkäämmin ja tehokkaammin. Meillä on pysäköintialueita, jotka seisovat puolityhjinä öisin – miksei niiden päälle voisi rakentaa koteja? Pilottikohteissa voisimme osoittaa, miten tämä muuttaisi pysäköinnin ja asumisen roolia kaupungeissa, kertoo Aimo Park Finland Oy:n Myynti- ja markkinointijohtaja Marek Darkowski.

Etsimme kumppaneita ensimmäiseen pilottikohteeseen

Pellervon taloustutkimuksen maaliskuussa julkaistu ennuste osoittaa, että asuntopula uhkaa erityisesti pääkaupunkiseutua ja muita kasvukeskuksia seuraavien vuosien aikana. Level Two -tyyppiset ratkaisut voisivat tuoda satoja asuntoja käyttöön nopeasti – ilman, että kaupunki joutuu odottamaan vuosia uusien kaavojen tai infrainvestointien valmistumista.

— Olemme nyt kiinnostuneita keskustelemaan kaupunkien, kuntien ja kiinteistönomistajien kanssa, joilla voisi olla sopivia kohteita pilotointiin. Erityisen kiinnostavia ovat kohteet, joissa on selkeä tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille ja käytettävissä oleva pysäköintialue, Suntio jatkaa.

Nuoret aikuiset valitsevat usein vuokra-asumisen sen tarjoaman joustavuuden ja maantieteellisen liikkuvuuden vuoksi. Asuntomarkkinoiden on pystyttävä reagoimaan tähän muuttuvaan kysyntään. Level Two -kaltaiset innovatiiviset ratkaisut tarjoavat uudenlaisia vaihtoehtoja asuntojen rakentamiseen.

— Kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet toimijat keskustelemaan kanssamme mahdollisista pilottikohteista. Olemme valmiita aloittamaan yhteistyön heti sopivan kumppanin löydyttyä, Suntio tiivistää.

Taustaa ja lisätietoa

Faktaa Level Two -konseptista: