Maksuton Kesäduunari-info neuvoo kesätyöntekijöitä koko kesän ajan

Kesäduunarineuvojana juuri aloittanut Toni Heikkilä korostaa, että neuvoja ja tietoa kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Yksikin kysymys voi auttaa välttämään suuremmat ongelmat.

– Palvelu on olemassa juuri sitä varten, että kesätyöntekijät, heidän läheisensä ja työnantajat voivat kysyä neuvoa pulmatilanteissa. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, ja mitä aikaisemmassa vaiheessa ottaa yhteyttä, sitä helpommin asioihin voidaan vaikuttaa, Heikkilä huomauttaa.

Heikkilä opiskelee oikeustiedettä Turun yliopistossa. Opinnoissaan hän suuntautuu erityisesti työoikeuteen ja on perehtynyt muun muassa henkilöperusteisen irtisanomisen sääntelyyn. Hän on kartuttanut työoikeudellista osaamista käytännön työssä opintojen ohella. Lisäksi hän on kouluttautunut nuorisotyönohjaajaksi, mikä tuo arvokasta näkökulmaa nuorten kanssa työskentelyyn.

Tukea jokaisessa kesätyön vaiheessa

Kesäduunari-infoon voi ottaa yhteyttä missä tahansa työsuhteen vaiheessa – jo ennen työsopimuksen allekirjoittamista tai työssä ollessa. Viime vuonna eniten yhteydenottoja tuli erityisesti palkka-asioista, vaikka kysymysten aiheet vaihtelivat kesän mittaan: alkukesästä painottuivat työsopimus ja perehdytys, keskikesällä työajat ja kesäsetelit ja loppukesällä palkkasaatavat ja lomakorvaukset.

– Tavoitteena on, ettei yksikään kesätyöntekijä jää kysymystensä kanssa yksin. Palveluun voi olla yhteydessä palkkaan, työsopimukseen, työaikoihin tai oikeastaan mihin tahansa työntekoon liittyvässä asiassa, Heikkilä painottaa.

Kesäduunari-info on suunnattu erityisesti työsuhteensa alussa oleville nuorille ja nuorille aikuisille.

Kesän mittainen tuki kesäduunareille

Kesäduunari-info on avoinna 5.5.–31.8.2025. Puhelinneuvontaa saa maanantaista torstaihin kello 9–15 numerossa 0800 179 279 (maksuton). Palveluun voi olla yhteydessä myös WhatsAppin kautta numerossa 040 747 1571 tai nimettömästi sähköisellä lomakkeella.

Ennen yhteydenottoa kannattaa tutustua Kesäduunari-infon verkkosivuilla usein kysyttyihin kysymyksiin ja kesäduunarin muistilistaan, jossa on hyödyllistä tietoa kesätyöhön valmistautumiseen.

Kuvia Toni Heikkilästä löytyy täältä (kuvat: Pauli Vento, SAK)

Kesäduunari-infon neuvoja Toni Heikkilä, puh. 040 747 1571