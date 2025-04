Onko tämä BCAA-juoma kesän hitti? – Kesäjuomissa maistuu sitrus, vadelma ja helppous

Raikkaat juomat kuuluvat kesällä niin arkeen kuin juhlaankin. Sitruksen maku juomapuolella jatkaa suosiotaan, ja Lidl tuo myyntiin sitruksisia uutuuksia sekä edelliskesien hittejä. Myyntiin on tulossa muun muassa BCAA mandariini, veriappelsiinilimonadi ja erilaisia sitruunalimonadeja.

Myös helppous on ruoka-alalla alati kasvava trendi. Tämä korostuu kesäisin, kun ruuanlaittoon ei haluta käyttää ylimääräistä aikaa ja kaivataan helppoja ratkaisuja esimerkiksi piknikille. Helpot vaihtoehdot ja valmiit juomasekoitukset kiinnostavat kuluttajia. Lidl tuo myyntiin muun muassa aitoa espanjalaista sangriaa kätevässä hanapakkauksessa, viime vuonna uudistuneen alkoholilain mahdollistamana 7 prosentin vahvuisena. Sitruksisten makujen lisäksi erityisesti vadelmaiset maut ovat tämän kesän trendi, ja sitä on luvassa valmiiksi sekoitetun cocktailin muodossa helposti avattavassa lasipullossa.

− BCAA-juomat ovat kasvava tuoteryhmä ja edellinen BCAA-uutuutemme kirpeä omena oli todellinen menestys, joten veikkaan, että tästä mandariiniuutuudestamme tulee tämän kesän hitti. Kesän juomatuotteissamme olemme miettineet mahdollisimman käytännöllisiä ratkaisuja, jotka on helppo napata esimerkiksi piknikille. Korkit on helppo avata eikä tarvita pullonavaajia. Juomia on helppo jakaa isommallekin porukalle ja valikoimasta löytyy myös koko perheelle maistuvia juomia. Kaikki juomat toimivat sellaisenaan, mutta niitä voi helposti tuunailla esimerkiksi hedelmillä juhlien upeimmaksi booliksi, kertoo Lidlin juomista vastaava valikoimapäällikkö Noora Lappi.

Myös hyvinvointitrendi jatkaa kasvuaan. Juomapuolella tämä tarkoittaa muun muassa kiinnostusta sokerittomia ja alkoholittomia tuotteita sekä aitoja makuja kohtaan.

− Sitruksisissa uutuuksissamme on runsaasti aitoa makua: sekä sitruunalimsassa että lemonadessa on yli 10 prosenttia sitruunamehua ja -hedelmälihaa. Uutuuksistamme valtaosa on alkoholittomia virvokkeita. Sokerittomia tuotteita kaipaaville BCAA-juoma ja veriappelsiinilimonadi ovat nappivalinta, Lappi vinkkaa.

Lidlin kesän 2025 uutuusjuomia (hinnat sisältävät pantin):

BCAA mandariini (Sportyfeel)

0,33 l | 0,99 € | valmistettu Suomessa | sokeriton

Tässä on kesän 2025 hittijuoma! Sokeriton BCAA on raikas juoma kesän joka hetkeen. Lidlin edellinen BCAA-uutuus kirpeä omena saavutti jättisuosion, ja samaa odotetaan uudelle tulokkaalle. Tulee myyntiin viikolla 18.

Vadelma-spritz 4 % (Karlens)

0,33 l | 2,59 € | valmistettu Suomessa

Tänä kesänä Karlensin cocktail-tuoteryhmä saa uutuuden marjaisan vadelman maussa. Juoma on mainio valinta esimerkiksi piknikille – repäisykorkin vuoksi pullo on kätevä avata ilman pullonavaajaa.

Lemonade (Solevita)

0,75 l | 2,99 €

Lemonade on raikas valinta viilentämään kesähelteillä. Juoma maistuu koko perheelle sellaisenaan, ja siitä saa tuunattua drinkkejä kesän eri hetkiin. Lemonadessa on runsaasti aitoa makua: juomassa on 10 % sitruunamehua ja 3 % hedelmälihaa.

Sangria 7 %

3 l | 24,99 €

Lidlin edelliskesien suosittu, aito espanjalainen sangria, tulee tänä kesänä myyntiin 7 prosentin vahvuisena. Sangria tulee myyntiin kätevässä hanapakkauksessa, joten se on helppo valinta isommalle porukalle esimerkiksi piknikille. Sangriasta saa tuunattua hedelmillä kesäjuhlien näyttävimmän juoman. Tulee myyntiin toukokuussa.

Sitruunalimonadi (Freeway)

0,33 l, 0,99 €

Lidlin viime kesän hittijuoma sitrunalimonadi tekee paluun tänä kesänä! Limonadissa maituu aito sitruuna: juomassa on 12 % sitruunamehua ja hedelmälihaa.

Veriappelsiinilimonadi (Freeway)

1,5 l | 1,99 € | valmistettu Suomessa | sokeriton

Lidlin viime kesän toinen hittijuoma, veriappelsiinilimonadi, nähdään Lidlin hyllyillä myös tänä kesänä. Isosta pullosta riittää suuremmallekin porukalle, ja juoma maistuu koko perheelle!