Grillit koreaksi aasialaisilla mauilla – viime kesänä pääkaupunkiseudulla villinneet pinsat saavat sisaren

Viime kesänä pääkaupunkiseudulla villinneet HOK-Elannon italialaiset pinsat saavat rinnalleen sisaren uudesta herkusta: korealaisista grillitacoista. HOK-Elannon uudessa Korean grillitaco –konseptissa yhdistyvät Aasiasta inspiroituneet makumaailmat ja kuohkeat, katuruokaan erinomaisesti sopivat sorriso-leivät, jotka täytetään mausteisen makeilla täytteillä. Grillitacojen makumaailma ammentaa erityisesti korealaisesta keittiöstä, jossa suolaisen ja makean tasapaino, umami, sekä erilaiset tekstuurit luovat täyteläisen ja koukuttavan grilliherkun.

Korealaisten makujen sekä helpon, mutta herkullisen katuruoan suosiolle ei näy loppua. Kansainvälisesti arvostettu Michelin Guide mainitsee vuoden 2025 ruokatrendiennustuksessaan katuruokahenkisen ruoan nostavan taas arvostustaan ja hiiligrillauksella saavutettavan savuisen makumaailman miellyttävän nyt vaativampiakin makunystyröitä.

– Korealaisissa grillitacoissa yhdistyvät useat tämän hetken kuumat trendit, ja haluamme HOK-Elannolla tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden nauttia näistä trendeistä helposti myös omassa kesäkeittiössä. Olemme pyrkineet luomaan tuotekokonaisuuden, joka inspiroi kokeilemaan uutta, mutta on samalla vaivaton valmistaa. Konseptin tuotteista jokainen kokkailija ja ruokailija voi koota juuri omaan makuunsa sopivan grillitacon, vain mielikuvitus on rajana eri yhdistelmissä, kertoo HOK-Elannon Head of Design and Development Anne-Maria Mikkonen ja jatkaa:

– Grillitacojen kuoreksi sopii loistavasti joko tämän kesän uutuustuotteemme eli italialainen sorriso-leipä tai sitten jo viime kesältä tuttu pinsa romana –leipä. Rapeita ja kuohkeita sorrisoita voi ostaa myymälöistämme valmiiksi paistettuina, mikä tekee ruoanlaitosta entistä helpompaa. Halutessaan sorrisot voi laittaa kotona vielä hetkeksi grilliin, jolloin niihin saa kauniin pinnan ja herkullista grillauksen makua.

Korean grillitaco –konseptin tuotteita on saatavilla kaikista HOK-Elannon Prismoista, valikoiduista S-marketeista sekä Food Market Herkku -myymälästä 24.4.2025 alkaen.

Rubbaa, marinoi tai glaseeraa – grillauksessa maku syntyy maustamalla

Korean grillitacojen ohella monet muutkin HOK-Elannon Herkku Grills –tuoteperheen maut ja tuotteet tuovat inspiraatiota ja vaivattomuutta kesän grillailuun. HOK-Elannon myymälöiden ruokatoreilta löytyy tänäkin vuonna laadukas valikoima erilaisia grillauksen raaka-aineita, aina raakamakkaroista mausteisiin ja marinadeihin. Tämän kesän uutuutena HOK-Elanto on tuonut valittujen myymälöiden ruokatoreille maustebaarin, josta löytyy valikoima marinadeja ja rubeja eli kuivamausteseoksia.

– Kuten kaikessa ruoanlaitossa, myös grillauksessa maustaminen on kaiken a ja o. Marinoinnissa kannattaa muistaa, että maltti on valttia ja lihan kannattaakin antaa levätä marinadissa mieluiten yön yli. Kiireisemmälle kokille taas rubit toimivat erinomaisesti: mausteet hierotaan lihan pintaan ennen grillausta ja tuloksena on superrapea ja maukas pinta. Rubeja kannattaa käyttää myös valmiin grilliruoan maun viimeistelyssä, vinkkaa Mikkonen.