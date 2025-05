Otavalta ja Likeltä alkukesään piinaavaa jännitystä

Mattias Edvardsson: Viimeinen piilo

Like. Ilmestyy 15.5.

Netflix-ilmiöksi nousseen jännityskirjailijan sarjan avaus on riipaiseva ja pelottava dekkari piilossa vaanivasta pahuudesta.

Eräänä myöhäisenä toukokuun iltapäivänä kahdeksanvuotias Robin katoaa leikkiessään piiloa ystäviensä kanssa metsässä. Vuosi 1989 skånelaisessa pitäjässä muuttuu sysimustaksi, ja nuori poliisin avustaja Gunni Hilding joutuu suoraan keskelle rankkaa tutkintaa.

Viisi vuotta myöhemmin idylliseltä leirintäalueelta katoaa poika. Gunni löytää yhtäläisyyksiä Robinin tapaukseen ja toivoo voivansa viimein kaivaa esiin totuuden. Kulkeeko seudulla kammottava murhaaja? Ja millaisen hinnan Gunni joutuu itse maksamaan, kun aikaa valuu hukkaan ja syyllisyyden tuhoisa taakka kasvaa?

Mattias Edvardssonin läpimurtoromaani, psykologinen jännäri Aivan tavallinen perhe (2018) oli jättimenestys. Se nosti hänet maailmanlaajuiseksi ilmiöksi hurjan suosion saaneen Netflix-sarjan myötä. Teos myi yksin Ruotsissa 175 000 kappaletta ja maailmanlaajuisesti yli puoli miljoonaa. Sen oikeudet on myyty 33 maahan. Viimeinen piilo aloittaa Rikospaikka Söderslätt -sarjan.

Suomentanut Antti Immonen

Sarah Pearse: Villi luonto

Otava. Ilmestyy 15.5.

Traumatisoitunut poliisi Elin Warner joutuu kohtaamaan menneisyytensä haamut aavemaisessa trillerisarjassa. Portugalin maisemiin sijoittuva Villi luonto päättää Elin Warner -sarjan.

Kier Templer elää tien päällä matkailuautossaan ja pitää tiiviisti yhteyttä kaksosveljeensä. Kun yhteys yllättäen katkeaa, veli huolestuu. Vuosia myöhemmin Elin Warner lähtee Portugaliin vaellusreissulle saadakseen ajatukset pois töistä. Paikan päällä hän kuitenkin kuulee oudosta katoamistapauksesta ja löytää häiritsevän kartan, jonka kadonnut on jättänyt jälkeensä. Luonnonpuistoon perustetussa leirissä asuvat kiertolaiset vaikenevat tapauksesta, ja vähitellen puiston villi kauneus alkaa muuttua uhkaavaksi.



Englantilainen kirjailija Sarah Pearse ampaisi myyntilistojen kärkeen etsivä Elin Warnerista kertovalla trillerisarjallaan. Kirjoja on myyty yli miljoona kappaletta ja käännetty 30 kielelle. Pearse asuu perheineen meren rannalla Englannin Devonissa.

Suomentanut Jenni Viljanen

Katrine Engberg: Valkeat yöt

Otava. Ilmestyy 15.5.

Tanskalainen Liv Jensen -hittisarja jatkuu intensiivisen hurjalla jännärillä.

Kuvankauniilla Vorsøn saarella telttaileva teinityttö Shirin herää ihmeissään. Veljeä ei näy, ja aurinko on jo korkealla, vaikka isän piti herättää heidät varhain kalastamaan. Isän teltassa Shiriniä odottaa kauhea näky: veren kirjoma makuupussi, isän ruumis kurkku auki leikattuna. Shirin pakenee.

Ex-poliisi Liv Jensen päätyy auttamaan Kööpenhaminan poliisia tutkinnassa. Shirin ja veli on löydettävä ennen kuin murhaaja saavuttaa heidät.

Rikos on mutkikkaampi kuin kukaan osasi odottaa, sen jäljet ulottuvat siirtolaispolitiikkaan ja pahamaineiseen pakolaiskeskukseen. Ja hiljaisuudella on aina hintansa.



Katrine Engberg on tanskalainen jännityskirjailija sekä menestynyt tanssija ja koreografi. Engbergin kirjojen oikeuksia on myyty yli 20 maahan, ne ovat olleet arvostelumenestyksiä. Liv Jensen -sarja on saanut ylistävän vastaanoton. Valkeat yöt on sarjan toinen, itsenäinen dekkari.

Suomentanut Sirpa Alkunen