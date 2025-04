Kesärauha julistetaan vappuna Turussa - Arppa esiintyy ikärajattomalla ilmaiskeikalla Vartiovuoren puistossa!

Turun vappu saa uuden perinteen, sillä Kesärauha on solminut pääyhteistyökumppanuuden Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) kanssa. Tulevana vappuna Kesärauha osallistuu TYY:n perinteikkääseen vappupiknikiin Vartiovuoren puistossa ja tarjoaa Arpan ikärajattoman ilmaiskeikan. TYYlikäs Vappupiknik 2025 -tapahtumassa torstaina 1.5. lanseerataan myös uusi vuosittainen perinne julistaa kesärauha alkaneeksi jatkossa aina vapunpäivänä. Toimittaja Laura Frimanin kirjoittama kesärauhan julistus on toteutettu muutamina vuosina aiemmin erilaisin viestinnällisin tavoin, mutta jatkossa kesärauha julistetaan livenä. Kesärauhan tänä vuonna julistaa Vuoden turkulaiseksi 2024 valittu kestävyysjuoksija Mustafe Muuse.

“Turun vappu on upea ja perinteikäs tapahtuma ja olemme jo pitkään hakeneet luontevaa tapaa osallistua siihen Kesärauhan puolesta. Tänä vuonna palaset loksahtivat yhteen TYY:n kanssa ja saimme aikaiseksi kaikkia osapuolia palvelevan yhteistyön, joka ottaa nyt ensimmäiset isot askeleensa. Vappuna ensimmäistä kertaa toteutettava kesärauhan julistus on tapamme kannustaa meitä jokaista kohtelemaan toisiamme yhdenvertaisesti tulevan kesän vietossa. Samalla saamme liittyä osaksi ikonista turkulaista rauhan julistamisen perinnettä. Jatkossa kesärauha julistetaan alkaneeksi aina 1.5. alkaen, sillä onhan toukokuu jo käytännössä yksi kesäkuukausista”, Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen taustoittaa.

TYY:n hallituksen yritysyhteistyövastaavat Anton Pohjola ja Emil Jacobsson ovat innoissaan tavasta, jolla TYY ja Kesärauha kehittävät opiskelijavappua: "Historiankirjojen mukaan Turun yliopiston ylioppilaskunta on juhlinut vappua jo perustamisestaan lähtien. Vaikka perinteet ovat vuosien saatossa eläneet ja muuttuneet, meille on aina ollut tärkeää, että vappu heijastaa kulloisenkin opiskelijasukupolven henkeä ja toiveita. Kesärauhan kanssa toteutettavassa yhteistyössä kohtaavat upealla tavalla hehkeä opiskelijakulttuuri ja Kesärauhan monipuolinen tarjonta. Arppa on nouseva tähti, ja uskomme, että yhteistyön myötä niin Arpan kuin Kesärauhan näkyvyys ja vaikuttavuus kasvavat entisestään.Olemme siksi hyvin innoissamme mahdollisuudesta kehittää vappupiknikiä yhdessä Kesärauhan kanssa. Yhteistyö siivittää turkulaista vappua kohti upeaa tulevaisuutta!”

Kesärauha X TYYlikäs Vappupiknik 2025

TO 1.5.2025 Vartiovuoren puisto

klo 14.25 kesärauhan julistus (julistajana Vuoden turkulainen 2024 Mustafe Muuse)

klo 14.30 Arppa

Tapahtuma-alue avoinna klo 12–16. Muuta ohjelmaa TYY:n puolesta mm. Sohon Torwet ja TYY:n alumnin puhe. Lisätiedot: https://www.tyy.fi/fi/node/16121

Tapahtumaan on vapaa pääsy ja tilaisuus on ikärajaton.