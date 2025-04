Tulevana kesänä Luoston matkailukeskukseen rakentuu kiertoliittymä

Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Martimon tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta 8.4.2025 09:28:08 EEST | Tiedote

Yhteysviranomainen on kiinnittänyt erityistä huomiota Tornion pohjoisosiin, Tervolan luoteisosiin ja Ylitornion eteläosiin sijoittuvien tuulivoimahankkeiden kokonaisuuteen. Yhteysviranomainen on jo edistänyt kyseisten tuulivoimahankekuntien vuoropuhelua ja pyrkii edistämään myös hankkeesta vastaavien yhteistyötä, jotta eri hankkeiden jatkosuunnittelussa on mahdollista ottaa huomioon linnusto ja asutus ja löytää toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja sekä tuotantoalueiden että sähkönsiirron osalta.