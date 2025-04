Urheilujohtaja Vuorinen: Kurssin on käännyttävä välittömästi

HJK hävisi tiistaina kotiavauksessaan paikallispelin IF Gnistanille 0–1. Veikkausliiga-kausi on alkanut kolmella tappiolla, ja on sanomattakin selvää, että tulokset ovat olleet koko seuralle valtaisa pettymys.

– Turha sitä on selitellä. HJK:n kaltaiselle seuralle alkukauden tulokset eivät ole millään tapaa hyväksyttäviä. Kaikki ovat hyvin pettyneitä, ja ihan jokaisella on varmasti syytä katsoa peiliin, Petri Vuorinen toteaa.

Seuraava kotipeli tulee nopeasti. Ensi lauantaina Bolt Arenalle saapuu vieraaksi VPS, joka on sarjassa kuudentena. HJK on yhä pisteittä sarjan hännillä.

– Joukkue ja valmennus tietävät hyvin tilanteen, jossa olemme. Kurssin on käännyttävä heti, ja me pyrimme kaikin mahdollisin tavoin auttamaan joukkuetta ja valmennusta, jotta muutos tapahtuu tästä päivästä alkaen. Tiedämme, että joukkue pystyy parempaan, ja sen tulee näkyä kentällä lauantaina.

HJK ja VPS kohtaavat lauantaina Bolt Arenalla kello 19.