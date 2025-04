SDP:n kansanedustaja Werning: Nuorten ja yksinasuvien pienituloisuus hälyttävässä kasvussa – hallituksen leikkaukset pahentavat tilannetta

— Tämä kehitys ei ole sattumaa, vaan suoraa seurausta hallituksen tekemistä leikkauksista. Esimerkiksi yleisen asumistuen ja toimeentulotuen heikennykset ovat lisänneet pienituloisuutta yksinasuvien nuorten keskuudessa 2,2 prosenttiyksiköllä ja yksinhuoltajien joukossa jopa 3 prosenttiyksiköllä. Leikkausten vaikutukset näkyvät nopeasti ja kohdistuvat juuri niihin ryhmiin, joilla on ennestäänkin heikko toimeentulo, toteaa SDP:n kansanedustaja Paula Werning.

Werningin mukaan hallituksen politiikka uhkaa romuttaa nuorten ja yksinasuvien mahdollisuudet rakentaa itsenäistä elämää. Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa koulutukseen, työllistymiseen, mielenterveyteen ja perheen perustamiseen.

— Me emme voi katsoa vierestä, kun ihmisten tulevaisuus murenee. On täysin kohtuutonta, että merkittävä osa suomalaisista aloittaa aikuiselämänsä suuren epävarmuuden ja toimeentulostressin keskellä. Hallituksen kurjistava politiikka tekee nuorista ja yksinasuvista taloudellisen epävakauden uhreja ja jättää kokonaisia sukupolvia leikkauspolitiikan jalkoihin, jonka seuraukset ulottuvat vuosikymmeniksi eteenpäin, Werning painottaa.

Nuorten työllistyminen on jo valmiiksi haastavaa, erityisesti suurissa kaupungeissa kuten Helsingissä, jossa vuonna 2023 18–24-vuotiaiden mediaanivuositulot olivat vain noin 10 800 euroa. Samaan aikaan moni nuori ja yksinasuva on riippuvainen sosiaalietuuksista, kuten yleisestä asumistuesta, jonka leikkaukset vaarantavat heidän toimeentulonsa.

— Hallituksen on kiireesti arvioitava leikkauspolitiikkansa vaikutukset nuoriin ja yksinasuviin kotitalouksiin ja käännettävä suunta. Me tarvitsemme investointeja koulutukseen, työllistymiseen ja sosiaaliturvaan – ei päätöksiä, jotka sysäävät ihmiset selviytymistaisteluun jo arjen perustarpeista. Päättäjien vastuulla on taata ihmisille turvallinen ja ennakoitava arki, ei jättää heitä yksin kasvavan epävarmuuden keskelle, Werning päättää.