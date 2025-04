Kitee Race&Event -alueella järjestetään koko perheen tapahtumapäivä 17.5.2025 kello 10 - 15

Kitee Race&Event on monitoimikeskus, joka sijaitsee Kiteellä Tolosenmäessä aivan 6-tien varressa. Alueella on loistavat puitteet niin moottoriurheilulle kuin harrasteilmailulle. Alue palvelee myös ampumaurheilijoita sekä koira- ja hevosharrastajia. Moottoriurheilulajeista alueella voi harrastaa mm. kartingia, jokamiesluokkaa, motocrossia, enduroa, cross countrya ja moottorikelkkailua. Kartingrata on myös minimoto- ja minisupermotoharrastajien käytössä.

Kitee Race&Event -alueella järjestetään koko perheen tapahtumapäivä 17.5. kello 10 - 15, jossa alueen toimijoita ja harrastajia esittelee omaa toimintaansa. Tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy.

Tapahtumapäivänä luvassa on mm. kartingia, minisupermotojen näytösajot, RC-lennokit ja -kopterinäytös ja palveluskoiranäytös. Alueella myös ampumaradan avoimet ovet, lento- ja purjekoneita sekä helikopteriyleisölennätys. Hevostalousyhdistyksen pisteellä voi osallistua tietovisaan. Paikalliset koneliikkeet sekä moottoripyörien ja mönkijöiden maahantuojat ovat paikalla. Jos ”kesäkoneet” ovat vielä hankkimatta, paikalla on laaja valikoima veneitä, vesijettejä, metsä-, piha- ja puutarhakoneita.

Tervetuloa tapahtumapäivään!