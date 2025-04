ProAgrialle uusi puheenjohtaja

ProAgria Keskusten Liiton edustajakokous valitsi vuosittaisessa edustajakokouksessaan keskiviikkona 23.4.2025 Liiton hallitukselle uuden puheenjohtajan nykyisen puheenjohtajan MMM, agronomin Merja Keisalan jäädessä pois tehtävästä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin MMM, agronomi Juhani Torkko.

Torkko on toiminut vuodesta 2023 alkaen Pellon Group Oy:n toimitusjohtajana. Hän on aikaisemmin työskennellyt ProAgria Etelä-Pohjanmaan talousagronomina vuosina 2011-2015 sekä Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin asiakkuuspäällikkönä ja asiakkuusjohtajana 2015-2023. Torkko toimii myös sivutoimisena maatalousyrittäjänä kasvinviljelytilalla.

Haastattelut tehnyt ja ehdotuksen puheenjohtajasta ProAgrian ryhmäohjaushallituksen toimeksiannosta työstänyt työryhmä painotti valintakriteereissä laajoja sidosryhmäverkostoja, syvää ymmärrystä toimialasta, ProAgrian riippumattomuuden ymmärtämistä sekä yrityssektorin tuntemusta.

Työryhmän puheenjohtajana toiminut ProAgria Itä-Suomen hallituksen puheenjohtaja Juha Eskelinen toteaa koko työryhmän puolesta, - Torkko omaa hyvät ja monipuoliset verkostot, joista on hyötyä puheenjohtajan tehtävän hoitamisessa.

ProAgria Keskusten Liiton hallituksen puheenjohtajan tehtävää Torkko pitää merkityksellisenä ja on siitä erittäin innoissaan. - ProAgrialla on paljon annettavaa alkutuotannon kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Haastavat ajat jatkuvat ja ainut keino menestyä on sopeutua ja omaksua uutta, kiteyttää Torkko tulevaisuuden linjauksia.

