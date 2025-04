HSY vähensi kasvihuonepäästöjään yli neljänneksen edellisvuodesta

Vuonna 2024 HSY:n toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin 27 prosenttia edellisvuodesta. Päästöjä on vähennetty korvaamalla fossiilisen energian käyttöä uusiutuvilla sekä kehittämällä jätteiden käsittelyprosesseista muodostuvien päästöjen hallintaa. Lisäksi ulkoistettujen työkone- ja kuljetustehtävien päästöjä on pienennetty sopimalla toimittajien kanssa, että he käyttävät uusiutuvaa energiaa HSY:n tilaamissa tehtävissä.

Vuoden 2024 kasvihuonekaasupäästöjen vähentymisessä prosessiperäisten päästöjen hallinnalla oli suurin vaikutus. Määrällisesti eniten vähenivät jätevedenpuhdistuksessa muodostuvat päästöt. Pudotus vuoteen 2023 verrattuna oli yli 25 000 tonnia hiilidioksidiksi muutettuna. Vähennys vastaa siten yksinään lähes neljännestä edellisvuoden päästökertymästä. Yli neljänneksen vähenemään vaikuttivat lisäksi jo pitkään jatkunut kaatopaikkatoiminnan ja energiankäytön päästöjen väheneminen. Vuonna 2024 kaatopaikkatoiminnan päästöt vähenivät 44 prosenttia, kaukolämmön 27 prosenttia ja polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt 58 prosenttia.

- Suoraan HSY:n toiminnasta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä yli 95 prosenttia on peräisin biologisista prosesseista eli jäteveden puhdistuksesta, kompostoinnista sekä eloperäisen jätteen hajoamisesta vanhalla kaatopaikalla. Energiankäyttöön liittyviä päästöjä on hyvin vähän jäljellä, sillä valtaosa käytettävästä energiasta saadaan jo uusiutuvista lähteistä, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred.

Katse kohdistuu typpioksiduulipäästöjen hallintaan

HSY on viime vuosina työstänyt keinoja, joilla jätevedenkäsittelyn typpioksiduulipäästöjä voitaisiin vähentää. Typpioksiduuli (N2O) eli ilokaasu on erityisen voimakas kasvihuonekaasu, jota muodostuu luonnollisesti muun muassa jätevedenpuhdistamon aktiivilieteprosessissa. Olosuhteiden muutokset kuten toistuvat sulamisvaiheet talvisin ja niiden aikaansaama runsas ja viileä vesi voivat hetkellisesti häiritä puhdistamon aktiivilieteprosessia, jolloin typpioksiduulipäästöissä saattaa esiintyä lyhytaikaisia mutta määrältään huomattavia päästöpiikkejä. Toisaalta myös kaasun muodostumiseen vaikuttava typpikuorma on kasvanut merkittävästi: HSY:n puhdistamoille tulevassa jätevedessä yli 60 prosenttia vuodesta 2020.

- Haasteista huolimatta vuonna 2024 jätevedenpuhdistuksen typpioksiduulipäästöt olivat alhaisimmat HSY:n mittaushistorian aikana, toteaa vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen.

Keinovalikoimaa jätevedenpuhdistuksen N2O-päästöjen hillintään on arvioitu sekä Viikinmäen että Blominmäen jätevedenpuhdistamoilla. Lupaavia tuloksia on tähän mennessä saatu muun muassa prosessikemikaalien syöttömuutoksilla ja määräoptimoinnilla suhteutettuna mitattuun typpioksiduulin muodostumiseen. Molemmilla HSY:n puhdistamoilla on käytössä laitostason vaikutuksen arvioinnin mahdollistamaa päästömittaustekniikkaa, mikä on alalla erittäin harvinaista niin Euroopan kuin maailman mittakaavassa.

Faktalaatikko:

HSY on seurannut toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä jo vuosien ajan.

Eniten päästöjä muodostuu jätteiden käsittelyprosesseista kuten jäteveden puhdistuksesta sekä biojätteen ja jätevesilietteen kompostoimisesta. Kasvihuonekaasupäästöjä vapautuu myös kaatopaikan hajapäästönä.

Seurattaviin päästöihin sisältyy myös HSY:n oman energian ja polttoaineiden käytön sekä keskeisten ulkoisten palveluiden kuten erilaisten kuljetustehtävien, materiaalien siirron ja käsittelyn energiankäytöstä aiheutuvat ilmastovaikutukset.

Vuonna 2024 kokonaispäästöt olivat 79 000 tonnia hiilidioksidiksi muutettuna, joista omiin prosesseihin ja energiankäyttöön liittyvien päästöjen määrä oli noin 75 000 tonnia ja ulkoisiin palveluihin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt noin 4000 tonnia hiilidioksidiksi muutettuna.

HSY kulutti vuonna 2024 energiaa noin 205 000 megawattituntia (MWh), josta sähkön osuus oli 59 prosenttia, lämmön 39 prosenttia ja omien autojen ja työkoneiden osuus noin kaksi prosenttia.

HSY:n uusiutuvan energian tuotanto vuonna 2024 oli 152 000 MWh sisältäen sähkön ja lämmöntuotannon sekä energian myynnin.

Tiedot päästöistä ja energiankulutuksesta ovat saatavilla myös HSY:n avoimen datan sivuilla: Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) energia- ja materiaalitaseet sekä kasvihuonekaasupäästöt