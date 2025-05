JULKISTUS: Tässä ovat uudet Amazing Race Suomi -kilpaparit! – kisa starttaa tänään!

Maailman suurin seikkailuformaatti on pian taas täällä! Amazing Race Suomen kuvaukset ovat startanneet tänään lauantaina Helsingin Suvilahdesta, jossa kisaajat ovat suorittaneet taipaleensa ensimmäisen haasteen. Tästä alkaa noin 4 viikkoa kestävä kilpailu, joka vie tiimit lukuisille kisaetapeille kaukana kotoa. Pitkin matkaa osa pareista putoaa pois, ja vain yksi pari voi voittaa koko kisan ja 30 000 euroa.



Heikki Paasosen juontama suosikkiohjelma alkaa Ruudussa ja Nelosella marraskuussa.



Amazing Race Suomi vie ikimuistoiseen seikkailuun nämä 11 kahden hengen tiimiä:

Podcast-juontaja Tomas Grekov ja appiukkonsa Esko Rotola-Pukkila, näyttelijä Armi Toivanen ja ystävänsä Sari Majamaa, laulaja Arttu Lindeman ja tubettaja Jaakko Parkkali, sosiaalisen median vaikuttaja Sara Sieppi ja pikkuveljensä Artturi Sieppi, räppäri Karri "Paleface" Miettinen sekä ystävänsä, räppäri Tuukka "Leijonamieli" Rihkola, kirjailija Paula Noronen ja ystävänsä, radiotoimittaja Kati Launiainen, podcast-juontaja Tuomas Peltomäki ja kaksoissiskonsa Sini Peltomäki, laulaja Nina Tapio ja tyttärensä Elsa Forsberg, näyttelijä Mari Hynynen ja poikansa Joel Volanen, Loopin aamuista tutut radiojuontajat Mia "Millu" Haataja ja Karoliina Tuominen sekä europarlamentaarikko Maria Guzenina sekä ystävänsä Vilma Vähämaa.

Ennen maaliviivaa luvassa on kuitenkin kaikkia aisteja koetteleva kilpailu, joka koostuu eri maihin rakentuvista etapeista. Jokainen etappi sisältää niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin voimavaroja vaativia tehtäviä, joita suoritetaan joko yksin tai yhdessä parin kanssa. Tiimejä haastetaan päivä ja tehtävä toisensa jälkeen olosuhteissa, joihin ei voi ennalta varautua.

Amazing Race Suomi alkaa marraskuussa Ruudussa ja Nelosella.

Parien tuoreet pressikuvat löydät TÄÄLTÄ



Tutustu alla uusiin Amazing Race Suomi -pareihin!

Tomas Grekov, 30, podcast-juontaja & Esko Rotola-Pukkila, 63, eläkeläinen

Vävy ja appi

"Uskon, että olemme aika fyysisiä molemmat. Me osataan ottaa vastoinkäymiset huumorilla. Ei lannistuta.“ -Tomas

Tubettajana ja sisällöntuottajana tunnetuksi tullut Tomas lähtee matkaan eläkkeellä olevan appiukkonsa Eskon kanssa.

Kilpailuhenkisessä tiimissä yhdistyy nuoruus ja kokemus. Kaksikko on matkustanut aiemmin yhdessä muun muassa Kreikkaan ja New Orleansiin. Tomas on Eskolle kuin oma poika ja molemmat ovat innoissaan mahdollisuudesta syventää suhdettaan Amazing Race Suomi -kisassa.

Vaikka puutteelliset suunnistustaidot voivat laittaa kapuloita parivaljakon rattaisiin, ovat yhteinen huumori ja heittäytymiskyky tehtäviä ratkoessa kaksikon ehdoton voimavara.

______________________________________________________________________________

Armi Toivanen, 44, näyttelijä & Sari Majamaa, 46, yrittäjä

Ystävykset

“Me ollaan sinnikkäitä, eikä luovuteta. Yksin luovuttaisin, mutta yhdessä saadaan asiat tapahtumaan.“ -Armi.

Suomalaisille tuttu näyttelijä Armi Toivanen lähtee kisaan sydänystävänsä Sarin kanssa. Armi ja Sari ovat tutustuneet 25 vuotta sitten teatterin kautta ja ovat toisilleen kuin perhettä.

Avantouintia yhdessä harrastavilla ystävyksillä on omintakeinen keskinäinen huumori, eikä tältä kaksikolta itsevarmuutta puutu. Armi on matkustellut paljon yksin, mutta parivaljakko on myös matkustanut yhdessä. Armi on kisaparin päätöksentekijä ja Sarilla on kädentaidot hallussa.

Armi ja Sari haluavat lähteä Amazing Race Suomi -ohjelmaan näyttämään mihin yli 40-vuotiaat naiset pystyvät.

______________________________________________________________________________

Jaakko Parkkali, 29, tubettaja & Arttu Lindeman, 28, laulaja

Ystävykset

“Meidän ystävyyssuhde on niin pitkä, että ollaan ihan erilaisia nykyään kuin 11-vuotiaina. Nyt voisi olla se hetki, kun pääsemme kunnolla tutustumaan uudestaan”. -Arttu.

Arttu ja Jaakko ovat tunteneet toisensa lapsesta saakka. Jääkiekkoa harrastavat ystävykset ovat luoneet uraa YouTuben parissa ja Arttu myöhemmin myös laulajana. Poikien pitkäaikaisen ystävyyden kulmakivi on tilannekomiikka. Arttu on kaksikosta johtajatyyppiä ja vahvempi loogisissa tehtävissä, Jaakon vahvuus taas on fyysisyys.

Ystävykset ovat ottaneet yhteen useasti vuosien varrella. Yleensä riidat eskaloituvat isoiksi, mutta asiat käsitellään ja puhutaan selväksi heti.

Jaakon energinen ja räiskyvä persoonallisuus voi näkyä kärsimättömyytenä ja fokuksen hukkumisena kisassa. Artun heikkoutena voi taas olla tehtävät, joissa tulee syödä jotain vastenmielistä. Jaakko on kaksikosta sosiaalisempi, mutta hänen kompastuskivenänsä voi olla kielitaito, sillä hän kuvailee englantiaan koomisen huonoksi.

______________________________________________________________________________

Sara Sieppi, 34, yrittäjä & Artturi Sieppi, 31, palomies

Sisarukset

”Artturi on määrätietoinen, rauhallinen ja järkevä tyyppi, mä oon sellainen, että pyörin sekoilemassa, ja jos on kiire ja painetta, niin mun negatiivisia puolia tulee esille ja alan sählätä.” -Sara.

Yrittäjä Sara Sieppi lähtee kisaan yhdessä pikkuveljensä Artturin kanssa, joka on ammatiltaan pelastaja.

Sisarukset ovat läheisiä ja pitävät yhteyttä lähes päivittäin. Omasta mielestään he tasapainottavat toisiaan, siinä missä Sara säntäilee ja sählää, Artturi toimii järjen äänenä.

Molemmat ovat jääräpäitä, eivätkä voi sietää hitautta. Saralla on useammin tarve saada tehdä päätökset ja onneksi Artturilla onkin melko pitkä pinna. Sara ei koe olevansa heittäytyjä, hän ei pidä laulamisesta eikä tanssimisesta, myös korkeat ja ahtaat paikat sekä eläimet herättävät negatiivisia tunteita. Toisin kuin Sara, Artturi on ammattinsa puolesta tottunut monenlaiseen ja onkin hyvä sietämään paineita eikä vähästä hetkahda.

______________________________________________________________________________

Karri Miettinen "Paleface", 47, rap-artisti & Tuukka Rihkola "Leijonamieli", 43, rap-artisti

Ystävykset

“Me käytetään meidän lyyristen esikuvien veitsenterävää älyä ja itsekeskeisten räppärien yliturvonneita egoja, ja me voitetaan meidän vastustajat tällä.” -Karri.

Karri ja Tuukka -taiteilijanimiltään tutummin Paleface ja Leijonamieli ovat hyviä ystäviä, jotka ovat keikkailleet yhdessä jo 23 vuoden ajan. Kilpailuhenkiset räppärit ovat kokeneita matkailijoita, molemmat ovat asuneet ulkomailla ja yhteisiin reissuihin lukeutuvat keikkareissut Euroopassa.

Kaksikon huumori sisältää paljon veljellistä naljailua ja molemmat osaavat nauraa myös itselleen. Pitkä ystävyys on pitänyt sisällään monenlaista, eikä riidoiltakaan olla täysin vältytty.

Tuukka on ystävyksistä voitontahtoisempi ja Karri taas harkitsevaisempi. Sosiaalinen ja sopeutuvainen kaksikko ei aio saavuttaa voittoa juoksemalla, vaan päätä käyttämällä.

______________________________________________________________________________

Paula Noronen, 51, kirjailija & Kati Launiainen, 49, yrittäjä

Ystävykset

“Mä oon meistä hätäisempi ja kärsimättömämpi, ja mun pitää varmaan ottaa joku lääke, etten rupea liikaa kilpailemaan. On Katikin kilpailuhenkinen, mut mulla menee heti tunteisiin.” -Paula.

Paula ja Kati ovat mediakentän moniammattilaisia. Paula on tehnyt radiota, esiintynyt televisiossa ja käsikirjoittanut. Kati on tuttu radioääni Aito Iskelmältä, ja hänellä onkin on television ja radion parista yli 20-vuotinen historia. Lisäksi hän toimii myös kuvataiteilijana. Ystävykset ovat tavanneet 90-luvulla Joensuussa työharjoittelussa.

Yhteiset matkat ovat suuntautuneet pääasiassa Berliiniin, jossa he ovat omien laskujensa mukaan käyneet yhdessä 25 kertaa. Kaksikolle mieluista olisikin, jos Amazing Race Suomi veisi heidät taas kerran tuttuun kaupunkiin.

Kisassa ystävysten vahvuutena on vastuualueiden jakaminen; molemmat saavat asioita hoidettua ja kokevat kykenevänsä jakamaan tehtävät hyvin. Kati on luonteeltaan rauhallinen ja analyyttinen, kun taas Paula on hyvin suoraviivainen ja järjestelmällinen. Huumorintajuiset ystävykset ovat täysillä mukana kisassa ja lähtevät voittamaan, Paula pelkää olevansa liiankin kilpailuhenkinen.

______________________________________________________________________________

Tuomas Peltomäki, podcast-juontaja, 43, & Sini Peltomäki, 43, bioanalyytikko

Kaksoset

“Me ollaan elämämme ensimmäisistä minuuteista asti oltu yhdessä ja kaikki tappelut ja riidat on riidelty, mutta jos menee hermo, niin ne saadaan sovittua nopeasti.” -Tuomas.

Tuomas on toimittaja, käsikirjoittaja, podcast-juontaja ja tuottaja. Seikkailuun hän lähtee yhdessä kaksoissiskonsa Sinin kanssa.

Kaksoset ovat kokeneita reissaajia, mutta edellisestä yhteisestä reissusta on aikaa, sillä parivaljakko on viimeksi matkustanut yhdessä lapsena perheen kanssa. Tuomaksen ja Sinin perhe on vanhempien työn takia asunut muun muassa Intiassa.

Tuomakselle huumori on tärkeä osa elämää ja hän onkin tehnyt muun muassa stand-upia ja käsikirjoittanut ja tähdittänyt komediapaneeliohjelmia. Sinin kanssa yhdessä matkustaessa mustan ja sarkastisen huumorin viljely onkin taattu.

Kekseliäs ja jääräpäinen kaksikko lähtee kisaan rennoin ottein, kilpailun tuomia kokemuksia painottaen, mutta voittoa toki tavoitellen.

______________________________________________________________________________

Nina Tapio, 53, laulaja & Elsa Forsberg, 25, kätilö

Äiti & tytär

“Me molemmat ollaan Elsan kanssa aika sitkeitä ja osataan nauraa itsellemme ja toisillemme, ja kun me puuhataan jotain yhdessä nopealla tahdilla, niin saatetaan vaan spontaanisti alkaa laulaa.“ -Nina.

Nina on tullut tunnetuksi 90-luvulla Taikapeili-duon jäsenenä. Hän on esiintynyt myös musikaaleissa, toiminut Idols-ohjelman tuomarina ja ääninäytellyt animaatioelokuvissa. Matkaan Nina lähtee tyttärensä Elsan kanssa, joka on ammatiltaan kätilö.

Järjestelmälliselle ja loogiselle parivaljakolle matkustelu on tuttua ja mieluisaa. Nina on vienyt Elsaa reissuun jo vauvasta asti. Keskinäinen kommunikaatio on vahvuus, asiat hoidetaan keskustelemalla, eikä tiuskita tai riidellä.

Kilpailuista ja peleistä pitävä kaksikko ei lähde kisaamaan hampaat irvessä, mutta kyllähän häviäminen aina harmittaa ja voittaminen on paljon kivampaa.

______________________________________________________________________________

Mari Hynynen, näyttelijä, 55, & Joel Volanen, 25, taiteilija

Äiti & poika

“Miulla on taipumuksena kisatilanteessa useasti panikoida vähän, mutta onneksi pääsen reissuun tollasen rauhallisemman ihmisen kanssa.” -Mari.

Mari on tunnettu näyttelijä ja käsikirjoittaja. Amazing Race Suomi -faniksi tunnustautuva Mari lähtee kisaan poikansa Joelin kanssa, joka kuvaa videoita YouTubeen ja tekee itse räppiä.

Äidin ja pojan yhteydenpito on kausittaista, koska he asuvat eri paikkakunnilla. Välillä he eivät näe toisiaan pitkään aikaan ja toisinaan ovat hyvin tiiviisti yhdessä, Joelin vieraillessa Marin luona Lappeenrannassa.

Kaksikosta Joel on luonteeltaan rauhallisempi ja he uskovatkin, että Joelin tehtävänä kisassa tulee olemaan Marin rauhoittelu. Marilta puuttuvaa rytmitajua löytyy onneksi Joelilta. Mari improvisoi ja Joel on hyvin suunnitelmallinen - ehkä välillä liiankin.

______________________________________________________________________________

Karoliina Tuominen, 30, radiojuontaja & Mia ”Millu” Haataja, 29, radiojuontaja

Ystävykset

“Meillä on molemmilla vahva tahto ja jos kumpikin on sitä mieltä, että on oikeassa, niin siitä tulee kyllä varsinainen tahtojen taisto.” -Karoliina.

Loopin aamusta tutut radiojuontajakollegat ja ystävykset tutustuivat muutamia vuosia sitten Mian tullessa työharjoitteluun radioon. Yhteisen radion aamuohjelman lisäksi he viettävät aikaa yhdessä myös vapaa-ajalla.

Voimakastahtoiset savolaisnaiset ovat sen verran läheisiä, että pystyvät puhumaan toisilleen mistä vain ja tuntevat toistensa vahvuudet ja heikkoudet. Riitoja heillä eivät vielä ole kohdanneet. Mialla on vahvuutena hyvä suuntavaisto ja Karoliinalla älykkyys.

Paineensietokykyiset ystävykset myöntävät omaavansa myös herkän puolen, eli vaikka paineen alla varmasti kykenee toimimaan niin kyyneleiltä ei välttämättä voi aina välttyä.

______________________________________________________________________________

Maria Guzenina, 56, europarlamentaarikko & Vilma Vähämaa, 32, vaikuttamistyön asinantuntija

Ystävykset

“Jos tulee jotain mikä aiheuttaa sellaisen tunteen, ettei uskalla ja pysty, niin se on paikka silloin sille toiselle tsempata ja auttaa pääsemään siitä yli.” -Maria.

Maria 'Guzenina on entinen tv-juontaja, nykyinen europarlamentaarikko ja entinen kansanedustaja, joka lähtee reissuun läheisen ystävänsä Vilman kanssa. Kaksikko on tutustunut toisiinsa vuosia sitten politiikan parissa. Vilma on nuorisokodin kasvatti ja tekee nykyisin töitä auttaakseen vaikeissa oloissa kasvaneita nuoria.

Ikäerosta huolimatta naiset kokevat olevansa hyvin samanlaisia ja omaavansa yhtenäiset arvot. Matkustelu on molemmille tuttua, mutta Amazing Race Suomi -kilpailu on parivaljakon ensimmäinen yhteinen matka.

Sosiaalinen ja ulospäinsuuntautunut kaksikko on terveen kilpailuhenkinen ja uskoo selviytyvänsä tehtävästä kuin tehtävästä, kunhan vain löytävät perille tehtäväpaikalle.