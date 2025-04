Riku Siivosen rehellinen ja ravisteleva Elämän ja kuoleman huone kuvaa synnytyssalin isän silmin

Riku Siivosen tietokirja Elämän ja kuoleman huone on rehellinen ja ravisteleva kuvaus isyydestä synnytyksen hetkellä. Rehellinen, reflektoiva ja humoristinen teos tavoittaa isyydestä jotain aiemmin piiloon jäänyttä.

Elämän ja kuoleman huone tutkii, mikä on isän paikka synnytyssalissa ja miten synnytyskulttuuri on vuosien saatossa muuttunut naisten suljetusta maailmasta myös isille avoimeen suuntaan. Minne isä mahtuu elämän ja kuoleman huoneessa ja ovatko isät tulleet synnytyssaleihin jäädäkseen? Teos päästää ääneen myös kätilöt, jotka ovat useasti nähneet synnytyksen koko laajan kirjon rakkaudesta kipuun, yllätyksiin, valtavaan iloon ja kriiseihin.

Herkkä mutta mustalla huumorilla sävytetty Elämän ja kuoleman huone tekee näkyväksi, miten synnytyskokemus voi vaikuttaa isiin tavoilla, joista harvoin puhutaan ääneen. Samalla teos toimii ainutlaatuisena sukelluksena aikamme mieskuvaan. Aikamme isä saa itkeä ja nauraa.

Elämän ja kuoleman huone on suunnattu kaikille, jotka ovat olleet synnytyssaleissa, niin isille kuin äideille. Se on toiveikkuutensa ja herkkyytensä ansiosta myös erinomainen lahja- tai terapiakirja.

Riku Siivonen (s. 1977) on palkittu pitkän linjan toimittaja ja käsikirjoittaja, yksi Long Play -verkkojulkaisun perustajista sekä ennen kaikkea isä. Hän on työskennellyt Yleisradiolle ja toimittaa muun muassa Docventures-ohjelmaa.

Siivosen edellinen teos Ihan tavallinen kokaiinikauppias myi ilmestymisvuonnaan lähes 15 000 kappaletta.

Sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy on tukenut Elämän ja kuoleman huoneessa –kirjan kirjoitusta.

Kirja julkistetaan keskiviikkona 30.4. klo 16 Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa, jossa Tehyn puheenjohtaja ja kätilö Millariikka Rytkönen haastattelee Riku Siivosta kirjan aiheista. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Rytkönen kertoo olleensa kirjaa lukiessaan niin liikuttunut, että hänen teki mieli halata kirjan isää.

– Toisissa kohdissa nauroin ulvoen. Kirja on täysin uusi tulokulma tähän maailmaan, joka on itselleni kätilönä kovin tuttu ja samalla aina yhtä ihmeellisen vieras. Näissä tarinoissa on jotain niin kaunista ja eläimellistä, että sieluani on kosketettu.

Lisätietoja:



Kustantaja Nora Varjama, puh. 050 547 6868 nora.varjama@aulakustannus.fi,

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, haastattelupyynnöt erityisavustaja Mila Huovisen kautta,mila.huovinen@tehy.fi , puh. 0400 540 005

