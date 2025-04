Hallitus ottaa vastuuta huoltovarmuudesta ja ruokaturvasta

Hallitus otti kehysriihessään kantaa useisiin maa- ja metsätaloudelle epävarmuutta aiheuttaviin politiikkahankkeisiin. Muun muassa elinkeinojen hiilitaseisiin liittyvät laskentamallit ovat toistuvasti muuttuneet ja siten siirtäneet päästötavoitteiden maalia arvaamattomasti. Tästä syystä MTK on vaatinut ilmastolain avaamista sekä lain päästö- ja hiilineutraalisuustavoitteiden uudelleenarviointia. MTK pitää erittäin tarpeellisena kehysriihen kirjausta, jonka mukaan vuoden 2025 aikana laaditaan laaja-alainen selvitys Ilmastolain vaikutuksista muun muassa Suomen kilpailukykyyn sisältäen päästövähennystoimien kustannustehokkuuden sekä vertailun verrokkimaihin. Liikennepolttoaineiden päästökaupan lisäkustannukset maa- ja metsätaloudelle hallitus lupaa kompensoida ripeästi.

Suomalaisten ruokaturvan kannalta suurin riski tällä hetkellä on maatalouden heikko kannattavuus, joka näkyy jo investointilamana sekä pulana uusista yrittäjistä. MTK on vaatinut korjauskeinoksi viljelijöiden markkina-aseman vahvistamista. Hallitus lupaa, että alkutuottajan aseman ja ruokaturvan vahvistamisen kannalta kriittiset lainsäädäntöhankkeet etenevät ripeästi. Hallitusohjelman mukainen kilpailulain tarkastelu ja muuttaminen kuitenkin puuttuu kehysriihen keinovalikoimasta. Hallitus on tunnistanut myös maatalouden rahoitusongelman ja lupaa etsiä keinoja sen ratkaisuiksi.

Markkinoita vahvistaa hallituksen lupaus varmistaa omistajaohjauksen keinoin, että kotimaisen ruuan osuus julkisen sektorin hankinnoissa kasvaa. Kasvu- ja kuiviketurve määritellään strategisesti tärkeäksi raaka-aineeksi ja turvepeltoja käytetään jatkossakin huoltovarmuuden ja ruokaturvan varmistamiseksi, kuten hallitusohjelmassa on jo linjattu.

Ruoka-alan kasvu- ja vientiohjelmalle vahvistettu rahoitus nähdään MTK:ssa koko alan kannalta erittäin tärkeänä. Business Finlandin T&K-valtuudesta hallitus kohdentaa 10 miljoonaa euroa vuosittain ruuantuotannon uusien arvoketjujen kehittämiseen vuosina 2026–2029. Hallituksen mukaan ”Elintarvikevienti on pilottitoimiala Team Finland -uudistuksessa”.

MTK:n esittämää metsänhoidon METKA-rahojen lisäämistä ei riihen päätöksistä löydy. Sillä olisi vauhditettu töiden tekoa, metsien ilmastohyötyjä sekä Suomen taloutta. Nyt määrärahat loppuvat jo kesän jälkeen.

Hallitus aikoo toteuttaa kiinteistöveron arvostamisuudistuksen. MTK katsoo, että nykylainsäädännön mukainen kaavamainen ja tekninen kiinteistöjen arvostaminen on oikeudenmukaisempi ja selkeämpi kuin nyt hallituksen kaavailema. Uudistus loisi epävarmuutta kiinteistöverotukseen, eikä sitä tule toteuttaa.

Lisätietoja:

Jyrki Wallin, MTK:n toiminnanjohtaja, 050 522 5207