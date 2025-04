Kuorasjärven säännöstelyn muuttamisen ja kalatien rakentamisen suunnitelma on valmistunut

Kuorasjärven rannanomistajille ja vettymisalueella sijaitsevien peltojen omistajille lähetetään huhti-toukokuun aikana kirje, jossa kysytään suostumusta kevätkuopan muutokselle ja kesäaikaiselle säännöstelyn ylärajan nostamiselle sekä annetaan tarkempaa tietoa suunnitelmasta. Kesäaikaisen ylärajan 10 cm:n noston sisällyttäminen lupahakemukseen päätetään lopullisesti, kun suostumukset on saatu.

Suunnitelman on tehnyt KVVY Tutkimus Oy. Suunnittelutyöhön on osallistunut Kuoras- ja Saukkojärven suunnittelutoimikunta, jonka jäsenet edustavat ELY-keskuksen lisäksi järvien rannanomistajia, osakaskuntaa, kalastusseuraa sekä Alavuden kaupunkia.

Säännöstelyn muutoksia on tehty aikaisemmin mm. Alavuden Saarijärvellä, Kuotes- ja Putulanjärvellä, Iso- ja Vähä-Allasjärvellä ja Jääskänjärvellä. Saukkojärven suunnitelma on tällä hetkellä oikeuskäsittelyssä. Muutosten avulla pystytään paremmin sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Lisäksi on edistetty kalankulkua rakentamalla kalateitä.

Kuorasjärvi kuuluu Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin, joiden säännöstelystä vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Järviä säännöstellään Nurmon- ja Lapuanjoen tulvien vähentämiseksi.