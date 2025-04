Tampereen seudun ammattiopiston Tredun opiskelijat entisöivät historialliset Frenckellin konttorin ovet.

Tampereen keskustassa sijaitsevan Frenckellin konttorin koristeelliset puuovet entisöidään Tredun opiskelijoiden käsissä. Teollisen pintakäsittelyn opiskelijat kunnostavat ovia osana opintoihinsa kuuluvaa käytännön projektia. Työ tarjoaa arvokasta työkokemusta ja konkreettisen mahdollisuuden nähdä oman työnsä jälki osana kaupungin katukuvaa.

Ammattiopettaja Pekka Ranssin mukaan projekti tukee oppimista poikkeuksellisen monipuolisesti. Työvaiheita on paljon ja opiskelijat pääsevät kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja välineitä. Tavallisista oppitunneista poiketen sivellintyö tuo tekemiseen lisää tarkkuutta ja huolellisuutta.

Yhteistyöllä kohti merkityksellistä oppimista

Yhteistyö paikallisten toimijoiden, kuten Frenckellin konttorin kanssa, on Tredulle tärkeä osa työelämälähtöistä opetusta.

– Frenckellin konttori on yksi merkittävimmistä yhteistyökumppaneistamme. Tämä on sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta hieno mahdollisuus oppia ja kehittyä, Ranssi kiittelee.

Valmiin työn näkeminen paikoillaan on opettajalle erityinen hetki.

– Onhan se palkitsevaa kulkea joskus ohi ja ajatella: "Hei, me kunnostettiin nuo ovet." Opiskelijoiden kädenjäljen näkeminen tekee vaikutuksen joka kerta.

Projektit ovat opintojen kohokohtia

Teollisen pintakäsittelyn opiskelijat Ella Hirvioja (20) ja Sohvi Uotila (16) kertovat, että aidot työprojektit ovat opintojen kohokohtia.

– On hienoa päästä tekemään oikeaa työtä. Oppii paljon käytännön taitoja ja myös täsmällisyyttä, Ella sanoo.

Opettajat pitävät aina pienen teoriaosuuden ennen uutta vaihetta. Tällä varmistetaan, että ylikuormitusta ei tule ja että opiskelijat ymmärtävät koko prosessin kulun. Projektin eri vaiheet käydään huolellisesti läpi yhdessä opiskelijoiden kanssa sekä käytännössä että teorian kautta.

– Olemme poistaneet vanhat maalit kuumapuhaltimella, hioneet, kitanneet, pohjamaalanneet ja nyt teemme pintamaalausta siveltimellä. Tämä on ollut ihan eri tavalla tarkkaa kuin ruiskumaalaus, jota yleensä tehdään, Sohvi kertoo.

Projektin aikana myös tiimityötaidot ovat karttuneet.

– Meillä yhteistyö toimii hyvin. Vaikka välillä tulee eriäviä mielipiteitä, niistäkin selvitään, Ella naurahtaa.

Oppia, ylpeyttä ja yhteistä onnistumista

Projektin vaikutus näkyy opiskelijoissa myös pidemmällä tähtäimellä.

– Nyt tietää, mitä tällaisissa vanhoissa puuovissa pitää ottaa huomioon. Tätä oppia ei teoriasta saa, Sohvi toteaa.

– On mahtavaa ajatella, että joskus voi kulkea näiden ovien ohi ja tietää olleensa osa niiden kunnostamista. Siitä voi olla ylpeä, Ella lisää.