Taimenten kutupaikkaa vahingoittanut pato puretaan Pitäjänmäellä

Pitäjänmäessä sijaitsevan Strömbergin puiston ja sen viereisen Puropuistikon peruskorjaus on alkanut huhtikuun alkupuolella. Strömbergin puiston läpi kulkevaan Mätäjokeen rakennetaan töiden ajaksi kolme vedensuodatuspatoa, jotta työmaalta ei päätyisi luonnolle haitallista kiintoainesta vesistöön.

Työvaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty virhe, jonka vuoksi useita erittäin uhanalaisen taimenen kutupesiä on jäänyt yhden padon alle. On todennäköistä, että padon alle jääneet kutupesät ovat tuhoutuneet.

Pato puretaan, jotta vesi virtaa paremmin jäljellä olevien kutusoraikkojen kohdalla ja säilyneiden kutupesien poikasilla on paremmat mahdollisuudet selvitä. Kaikki työmaan suodatuspadot rakennetaan jatkossa kutualueen yläpuolelle.

”Pyydän tapahtunutta Helsingin kaupungin puolesta anteeksi. Padon siirtämisen lisäksi meidän pitää kaupungilla arvioida huolella, mikä työmaan suunnittelussa ja toteutuksessa on mennyt pieleen, jotta vastaavaa ei pääsisi tapahtumaan tulevaisuudessa”, rakennuttamisesta vastaavan yksikön päällikkö Jarkko Karttunen sanoo.

Padon paikka on päätetty työmaan suunnitteluun liittyneellä katselmuksella, johon kaupunki on hankkeen suunnittelijana ja tilaajana osallistunut. Päätökseen osallistuneilla ei ollut riittävästi tietoa kutupesistä, jotka sijaitsivat alkuperäisen suunnittelualueen ulkopuolella.

Haitat tämän vuoden poikasmäärille merkittäviä

Helsingin kaupungilla työskentelevä taimenasiantuntija Henrik Kettunen arvioi, että tapahtunut voi vaikuttaa merkittävästi tämän vuoden poikasmääriin Mätäjoessa. Mätäjoen taimenet suosivat viime syksynä sattumalta juuri kyseistä kutupaikkaa.

”Karkeasti arvioiden jopa 50–80 % Mätäjoen tämän vuoden kutupesistä voi olla alueella, joka on jäänyt padon alle. Vahinko tämän vuoden poikasmäärille on siis merkittävä”, Kettunen kertoo.

”Erityisen valitettavan asiasta tekee se, että yhtenä puiston kunnostamisen tavoitteena on nimenomaan taimenen ja muiden kalalajien elinolosuhteiden parantaminen. Pitkällä tähtäimellä Mätäjoen kunnostus- ja parannustoimenpiteet kuitenkin lisäävät taimenten elinmahdollisuuksia ja elpymistä.”

Taimenpuroja on Helsingissä seitsemän, ja niiden pituus on yhteensä noin 33 kilometriä. Yhteensä Helsingissä puroissa löytyy syksyisin toistasataa kutupesää.

Strömbergin puiston ja Puropuiston urakassa Mätäjoen yhteyteen rakennetaan kalatie, puretaan vanhoja patoja ja tehdään uusia kutusoraikoita. Lisäksi Puropuistikon allas ruopataan.

Puiston peruskorjaus valmistuu arviolta elokuussa 2026.