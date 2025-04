Teknologiateollisuus: Hallitus teki merkittävän kasvulähdön – Rapistuva osaamispääoma yhä iso kasvun uhka

Hallituksen puoliväliriihessään tekemä veropaketti on merkittävä avaus Suomen kasvuhaasteen ja valtiontukikilpailun taklaamiseksi, Teknologiateollisuus ry toteaa. Verotus on tehokas työkalu, kun talouskasvua pyritään tukemaan parantamalla Suomen houkuttelevuutta ja yritysten investointihalukkuutta. Kasvun iso uhka on kuitenkin edelleen rapistuva osaamispääoma.