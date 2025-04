SDP:n Aki Lindén: Hallituksen Kela-korvauskokeilulle on parempi vaihtoehto, joka mahdollistaa omalääkärimallin toteuttamisen kaikille suomalaisille

Lakiesitykseen sisältyy laskelmia, joiden mukaan mukaan kulut vuodessa olisivat 87 miljoonaa euroa. Tätä on arvioitava siinä valossa, että Orpon hallitus on leikannut terveyskeskuksilta vuosien 2024 ja 2025 aikana 126 miljoonaa euroa, joka oli tarkoitettu juuri hoitoon pääsyn parantamiseen. Lisäksi on tehty muita hyvinvointialueiden rahoitusleikkauksia yli 450 miljoonalla ja pakotettu alueita tekemään omia rajuja säästöpäätöksiä.

Kansanedustaja Aki Lindén arvioi, että rahoituksen leikkaukset julkisilta terveyskeskuksilta ja niiden lisääminen yksityisille lääkärikeskuksille johtavat vaaralliseen tilanteeseen.

- Hyvinvointialueilla on tiukka budjetti ja eri palvelut kilpailevat niukasta rahoituksesta. Yksityiselle lääkärikeskukselle maksettaisiin 100 euroa jokaisesta lääkärikäynnistä ja sen lisäksi laboratoriokäynneistä. Budjetti ei olisi rajoitteena. On helppo nähdä mihin tämä johtaa. Julkiset palvelut näivytetään ja yksityiset firmat kasvattavat liikevaihtoaan. Hallituksen esityksessä on arvioitu noin miljoonan käynnin lisääntyvän yksityisissä palveluissa ja vastaavasti yli 625 000 käynnin vähentyvän julkisella puolella. Tämä merkitsisi samalla mittavaa lääkäreiden siirtymää julkisista terveyskeskuksista yksityisiin lääkärikeskuksiin.

Hallituksen esitykseen sisältyvä lausuntokierroksen yhteenveto on erittäin kriittinen. Useat lausunnonantajat arvioivat, että esitys ei paranna hoidon jatkuvuutta eli tällä tavalla ei voida toteuttaa omalääkäri- ja omahoitajamallia. Palvelujärjestelmä pirstoutuisi entisestään. Alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyisivät. Pitkäaikaissairaiden ja monisairaiden hoito vaikeutuisi.

- Esitetty malli on erittäin kallis. 100 euroa enintään 20 minuutin käynnistä on paljon enemmän kuin terveyskeskuksilla käytössä oleva rahoitus, Lindén toteaa. Ohjaamalla sama rahoitus ja aikaisemmin hyvinvointialueilta leikattu 126 miljoonaa euroa terveyskeskusten sairaanhoitoon saataisiin kaksinkertainen määrä vastaanottokäyntejä ja lisäksi voitaisiin toteuttaa omalääkäri- ja omahoitajamalli. Tämä on SDP:n vaihtoehto.