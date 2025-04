Yrittäjät: Varsin tasapainoinen kasvupaketti

Hallituksen kaavailemat veronalennukset kannustavat Yrittäjien mielestä investoimaan ja tekemään töitä, kun samanaikaisesti vireillä on työmarkkinauudistuksia ja kilpailua lisäävä hankintalain uudistus.

“Erityisen tärkeä on ansiotuloverotuksen korkeimpien marginaaliverojen alentaminen ja se, että osinkoverotusta ei kiristetä. Marginaaliveron alennus motivoi tekemään enemmän töitä ja osinkoverotus kannustaa riskinottoon”, Pentikäinen sanoo.

“Palkkaverotuksen osalta päätös laskea ylimpiä marginaaliveroja on yksi yrittäjien eniten kannattama kasvua tukeva verotoimi. Myös taloustieteellinen tutkimusnäyttö on vahvaa sen pitkän aikavälin positiivisista kasvuvaikutuksista”, ekonomisti Petri Malinen sanoo.

“Päätös keventää yhteisöveroa 18 prosenttiin on myös kasvua vauhdittava. Yhteisöveron alennus tukee lähes jokaisen Suomen osakeyhtiön kasvua. Tappioiden vähennysoikeuden pidentäminen 25 vuoteen on tärkeä kasvutoimi, sillä kasvua syntyy kasvuyrityksissä, joiden mahdollisuuden hyötyä esimerkiksi yhteisöveron alennuksesta ovat vähäisemmät, koska yritykset eivät välttämättä tee kovan kasvun vuoksi voittoa”, Malinen muistuttaa.

YEL-linjaus on hyvin ongelmallinen

Hallitus linjasi kesken vasta käynnistetyn selvitystyön YEL-uudistuksesta, että yrittäjien eläkemaksu määräytyy jatkossa selkeämmin “todellisten tulojen mukaan”.

“Tämä voi olla hyvin ongelmallinen linjaus, koska yrittäjän todelliset tulot on erittäin vaikea määrittää eri yhtiömuodoissa. Olisi pitänyt malttaa odottaa selvitys eikä hötkyillä, koska kyse on erittäin vakavasta asiasta. Muutos on valmisteltava huolella, Pentikäinen sanoo.

“Yrittäjäkunnalle tärkeä on kuitenkin yrittäjien eläkelain korjaussarja, jossa siirtymäsäännös ja YEL-maksun korotuskatto tulevat myös 2023 jälkeen otetuille yrittäjäeläkkeille. Tämä estää tuhansilla yrittäjillä kohtuuttomat korotukset vuonna 2026. Myös yhdistelmävakuutus on tervetullut ja Yrittäjien pitkään ajama", hän kiittelee.

Hallitus ilmoitti myös luopuvansa palkattomasta ensimmäisestä sairauspäivästä.

“Tämä olisi ollut tärkeä työmarkkinauudistus. Kun siitä luovutaan, sairauspäivärahan omavastuuaikaa pitää lyhentää ja tätä kautta vähentää työnantajalle sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia ja laskea työllistämisen riskiä”, Pentikäinen sanoo.