Ministeri Bergqvist hallituksen puoliväliriihestä: Kohdennettuja panostuksia nuorten hyvinvointiin

– Hallitus osoittaa Harrastamisen Suomen malliin pysyvää 5 miljoonan euron korotusta. Tämä on panostus, joka lisää harrastusmahdollisuuksia merkittävästi sellaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole aiemmin ollut harrastusta, ja joiden perheissä on sosioekonomisia riskitekijöitä. Päätös tarkoittaa pysyvää korotusta nykyisestä 14 miljoonasta 19 miljoonaan, jolla tulee olemaan merkittävä käytännön vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin, Bergqvist iloitsee.

– Olen erityisen iloinen siitä, että onnistuimme estämään leikkaukset nuoriso- ja urheilujärjestöiltä. Opetus- ja kulttuuriministeriöön kohdistuvista säästötoimista ainoastaan pieni vähennys rakentamisen investointiavustukseen vaikuttaa myös omaan hallinnonalaani, Bergqvist sanoo.

– Hallitus lisää nuorten osallisuustoimia kaikilla toimialoilla ja kaikissa ministeriöissä. Tämä toteutetaan konkreettisilla toimilla, joilla vahvistetaan nuorten osallisuutta jo ohjelmatyön ja lakiuudistusten suunnitteluvaiheessa, Bergqvist jatkaa.

Liikuntapuolella ministeri Bergqvist ajoi läpi liikuntapakettia sisältäen erilaisia kirjoituksia, jotka nostavat huippu-urheilun tasoa.

– Tulevaisuudessa on oltava mahdollista myöntää monivuotista valtiontukea urheilujärjestöille, mikä luo pitkäjänteisyyttä ja turvaa sekä urheiluliikkeelle että yksittäisille urheilijoille. Lisäksi selvitämme mahdollisuuksia luoda puolustusvoimissa, poliisissa, tullissa, rajavartiolaitoksessa ja pelastustoimessa työpaikkoja huippu-urheilijoille. Valtion ylimääräisen urheilijaeläkkeen tason nostaminen mahdollistaa sen, että kaikki kriteerit täyttävät voivat saada eläkkeen. Lopuksi kehitämme myös rahoitusmallin, jonka avulla voidaan järjestää urheilun suurtapahtumat Suomessa, Bergqvist sanoo.

– Toimialaani kuuluu myös opintotuen uudistus. Tämä työ etenee, ja vahvistamme erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien opiskelijoiden asemaa, vähennämme alaikäisten velkaantumista ja turvaamme perheellisten opiskelijoiden aseman, Bergqvist jatkaa.

Hallitus päätti myös laajasta hoitopaketista, jossa panostetaan omalääkärimalliin, omaishoitajiin, selvitetään Kela-taksien siirtämistä hyvinvointialueille ja parannetaan lasten ja nuorten hoitoa – erityisesti päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuutta.

Bergqvist nostaa esiin myös omalle alueelleen tärkeitä panostuksia, kuten saariston turvallisuuden ja Saaristomeren hyvinvoinnin. Hallituksen kasvuun tähtäävistä toimista voidaan mainita tavoite nostaa koulutustasoa sekä merkittävät T&K-panostukset lääkealalla. Nämä ovat tärkeitä kirjauksia alueen kasvun kannalta.

Hallitus on puoliväliriihen yhteydessä päättänyt ajanmukaistaa saaristoliikennettä ohjaavat säännökset nopealla aikataululla. Tämä koskee esimerkiksi lossin määritelmää ja lossinkuljettajien pätevyysvaatimuksia.

– Vaijerilossit ovat kasvaneet kooltaan ja liikenne on vilkastunut, samalla kun nykyään on mahdollista ohjata losseja digitaalisilla ohjausjärjestelmillä perinteisen ohjausvaijerin sijaan. Meidän on pystyttävä takaamaan turvallisuus losseilla myös tilanteissa, joissa ohjausjärjestelmä ei eri syistä toimi, Bergqvist sanoo.

– Teksteihin saatiin myös vahvat kirjaukset Saaristomeren hyvinvoinnista sekä siitä, miten aiomme edistää ravinnekiertoa ja vähentää kuormitusta mereen muun muassa biokaasun tuotannon avulla, Bergqvist päättää.