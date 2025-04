STTK: Hallituksen hulppeat veronkevennykset velkaantuneessa Suomessa ovat vastuuttomia

– Hulppeat veronkevennykset tässä tilanteessa ovat erittäin vastuuttomia. Niitä perustellaan ”dynaamisilla vaikutuksilla”, jotka ovat pitkälti haihattelua. Veronkevennysten sijaan olisi pitänyt sitouttaa yrityksiä ja suurituloisia osallistumaan puolustusmenojen rahoitukseen, STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà toteaa.

Päätös alentaa yhteisöveroa kahdella prosenttiyksiköllä heikentää julkista taloutta lähes miljardilla eurolla vuosittain.

– Yhteisöveroa alennettiin viime vuosikymmenellä 26 prosentista 20 prosenttiin, ja kasvu oli surkeaa. Alennus valuu käytännössä suurituloisille omistajille.

Ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistaminen on jatkoa hallituksen ideologiselle ajojahdille ay-liikettä kohtaan ja uusi läimäytys järjestäytyneiden palkansaajien poskelle.

– Päätös murentaa suomalaista työmarkkinajärjestelmää ja lisää vastakkainasettelua yhteiskunnassa. Se ei ole sitä, mitä tällaisessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tarvittaisiin.

Kasvua olisi STTK:n mielestä voinut vauhdittaa esimerkiksi kertaluontoisella investointiohjelmalla kunnianhimoisen teollisuuspolitiikan toteuttamiseksi. Myös kilpailun vahvistaminen yksityisellä sektorilla olisi helppo ja käytännössä ilmainen keino tukea kasvua.

– Listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen poisto olisi ollut tuottava kasvutoimi ja tuonut lisää verotuloja vähintään 400 miljoonaa euroa vuosittain. Samalla kasvu olisi vauhdittunut, kun keskeinen investointivääristymä olisi korjaantunut, Lainà sanoo.

Tämä hallitus on perustellut toimenpiteitään työllisyyden parantamisella ja velanoton taittamisella.

– Suomalaisten miesten työttömyysaste on tällä hetkellä EU-maiden korkein ja Suomi velkaantuu lisää. Hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut luomaan kasvua ja työtä. Nyt olisi pitänyt ottaa aivan toinen suunta, Lainà toteaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Patrizio Lainà, puhelin 040 583 4432.