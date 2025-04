Keskuskauppakamari: Veronkevennykset kääntävät Suomen suunnan kasvuun

Isännöinnin eettiseltä neuvostolta ensimmäinen suositus: Vaihtotilanteissa aineisto luovutettava määräajassa oma-aloitteisesti 10.4.2025 09:22:03 EEST | Tiedote

Vuoden 2024 alussa Keskuskauppakamarin yhteyteen perustettu Isännöinnin eettinen neuvosto on antanut suosituksen koskien tietojen luovuttamista isännöinnin vaihtotilanteissa. Vaihtotilanteissa aineisto on luovutettava määräajassa oma-aloitteisesti ja vaihtotilanteet on hoidettava yhteistyössä ja ammattimaisesti.