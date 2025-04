Wickström: Liikennejättipotti Länsi- Uudellemaalle - Meltolan mutkat valtatie 25:llä, Tähteläntien ja Satamatien risteyksiä Inkoossa sekä Kelan risteystä parannetaan ja Vuohimäkeen rakennetaan eritasoliittymä

- Tämä on loistava uutinen. Nyt parannetaan kolme vaarallista liittymää kantatie 51:n varrella. Samoin parannetaan valtatie 25:n vaarallista aluetta Meltolassa. Tämä on tulos kovasta työstä, jota hallituksessa on tehty Länsi-Uudenmaan hyväksi. Valtatie 25 on jäänyt suurten investointien varjoon, ja on hyvä, että saamme vihdoin korjattua Meltolan vaarallisen alueen. Raaseporin alueen liikenneturvallisuus saa suuren sysäyksen, Wickström sanoo.

Wickström sanoo, että investoinnit Inkoossa sijaitseviin risteyksiin mahdollistuvat Joddbölen kehittämisen myötä.

- Kunta on neuvotellut hyvin, ja nyt valtio antaa ensimmäisen tuen Inkoolle. On hienoa, että näitä kahta vaarallista risteystä parannetaan. Kunta on työskennellyt pitkään saadakseen rahoitusta Satamatien ja Tähteläntien risteysten parantamiseen. Tämä on kiitos Inkoon tekemästä työstä, Wickström sanoo.