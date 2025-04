Tammisairaala avaa ovensa potilaille toukokuussa

HUSin Runkopalveluissa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut 24.4.2025 13:01:45 EEST | Tiedote

Neuvotteluiden piirissä on 200 laitoshuollon tehtävissä työskentelevää henkilöä. Arvioitu vähennystarve on enintään 200 henkilöä. Neuvottelujen taustalla on Helsingin kaupungin sosiaalihuollon toimipisteiden laitoshuoltopalveluiden siirtyminen kaupungin omalle vastuulle.